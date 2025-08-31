Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Названа ошибка в прокачке пресса, которая свела ваши усилия в спортзале к нулю

Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса

Многие до сих пор верят, что классическое скручивание на пресс — это лучший способ накачать мышцы кора. Обычно его выполняют с зафиксированными ногами, которые либо придерживает партнёр, либо вы закрепляете их под упором. Однако этот привычный вариант может оказаться не самым эффективным. Всё дело в том, что при anchored-feet sit-ups основную нагрузку берут на себя не абдоминальные мышцы, а сгибатели бедра. Таким образом, если ваша цель — проработать именно пресс, вы можете не добиться желаемого результата.

"Выполнение упражнения без фиксации стоп заставляет мышцы кора работать интенсивнее", — отметила сертифицированный персональный тренер Каролина Араухо.

Она также добавила, что такой способ даётся сложнее, поэтому новичкам лучше к нему не приступать сразу.

Как правильно делать скручивания без опоры для ног

Лягте на спину на гимнастический коврик. Согните ноги в коленях и поставьте стопы на ширине бёдер. Вытяните руки прямо перед собой, направив пальцы в потолок.

С выдохом напрягите мышцы живота, как бы приближая пупок к позвоночнику. Держа корпус в напряжении, начинайте медленно отрывать лопатки и позвоночник от пола. Руки при этом движутся вперёд. Стопы остаются плотно прижатыми к полу. Поднимайтесь ровно настолько, насколько можете, не отрывая ноги.

Как только достигнете верхней точки, так же плавно вернитесь в исходное положение. Это будет одно повторение.

На какие мышцы рассчитано это упражнение

  • Прямые, поперечные и косые мышцы живота.

  • Сгибатели бедра.

Советы по технике

1. Не стремитесь подняться полностью

Если у вас не получается сесть полностью без помощи ног, не переживайте. Для качественной проработки пресса достаточно оторвать лопатки от пола. Наибольшая активация абдоминальных мышц происходит при подъёме корпуса под углом от 30 до 45 градусов.

2. Контролируйте движение

Главное — избегать рывков и раскачиваний, которые помогают подняться за счёт инерции, а не силы мышц. Двигайтесь медленно и осознанно. Следите, чтобы стопы не отрывались от пола, а руки не совершали лишних движений.

Вариации упражнения

1. Скручивания с отягощением

Как только освоите классическую технику, можно добавить нагрузку. Удержание веса заставит мышцы работать ещё интенсивнее.

Возьмите гантель или медбол и прижмите к груди. Выполняйте подъёмы так же, как описано выше, сохраняя медленный темп и контроль над движением.

2. Скручивания на наклонной скамье

Этот вариант увеличивает амплитуду движения, что значительно усложняет задачу для мышц кора.

Расположитесь на decline-скамье спиной вниз, закрепив стопы под валиками. Медленно и плавно поднимайте корпус, стараясь не помогать себе руками и не отрывать таз.

Кому следует быть осторожным

Людям с травмами спины или беременным женщинам перед началом любых тренировок необходимо проконсультироваться с врачом. Если вам сложно опускаться на пол, лучше выбрать другие упражнения для проработки пресса.

Хотя не существует одного единственно верного способа делать скручивания, вариант без фиксации ног действительно лучше нагружает мышцы живота. Двигайтесь медленно, поднимайтесь ровно настолько, насколько можете без отрыва стоп, и по мере роста сил добавляйте вес или используйте наклонную скамью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц сегодня в 15:10

Всего 20 минут йоги с гантелями заменяют полноценную силовую тренировку

Йога с лёгкими гантелями превращает привычные асаны в силовую тренировку. Узнайте, как всего за 20 минут укрепить мышцы и улучшить баланс.

Читать полностью » Баскетболист Джеремайя Мартин признался, что не может освоить русский язык сегодня в 14:14

Американский баскетболист в Краснодаре: как трудности с русским языком влияют на жизнь

Американский баскетболист Джеремайя Мартин поделился своим опытом жизни в России, рассказав, что язык оказался для него самой сложной частью адаптации.

Читать полностью » Моуринью больше не тренирует сегодня в 13:10

Почему Моуринью не справился с "Фенербахче": неожиданные причины увольнения

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Фенербахче». Причины решения не раскрыты, но клуб поблагодарил португальца за вклад в команду.

Читать полностью » Хоккеист Алекс Лимож рассказал о своей адаптации в Минске и впечатлениях от города сегодня в 12:05

Как Алекс Лимож адаптировался в Минске: что удивило хоккеиста в столице

Американский хоккеист Алекс Лимож поделился своими впечатлениями о Минске, отметив доброжелательность местных и позитивную атмосферу в команде.

Читать полностью » Артем Дзюба не играет в Кубке России: тренер Заур Тедеев объяснил причину сегодня в 11:02

Дзюба просит усиление, но тренер продолжает сдерживать его на поле

Заур Тедеев объяснил, почему не использует Артема Дзюбу в матчах Кубка России, при этом раскрывая причины, связанные с его здоровьем.

Читать полностью » Скандал в аэропорту Сингапура: итальянские пловцы обвинены в краже парфюмерии сегодня в 10:18

Как инцидент в аэропорту Сингапура завершился для известных пловцов

В Сингапуре задержали итальянских пловчих по подозрению в краже парфюмерии, но благодаря вмешательству посольства их отпустили с предупреждением.

Читать полностью » Кардио лучше выполнять утром, а силовые тренировки вечером — данные исследований сегодня в 9:50

Две тренировки в день: простая схема, о которой молчат

Когда лучше бегать, а когда тягать штангу? Утреннее кардио или вечерние силовые — разберём, как найти идеальный режим для себя.

Читать полностью » Как тренировать бицепс: рекомендации по упражнениям от экспертов сегодня в 9:30

Как заставить бицепсы расти быстрее? Один секрет, о котором мало кто знает

Правильная техника тренировки бицепсов поможет не только увеличить их массу, но и избежать травм. Какие упражнения эффективны для каждой части мышцы?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки: рекомендации Минздрава США по работе с двумя группами мышц
Дом

Кондиционер для белья: польза, состав и правила применения — советы эксперта химчистки
Садоводство

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Садоводство

Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru