Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
В ООН заявили, что Украина оставляет инвалидов в стране в тени
  1. Главная
  2. Мир

Эксперт ООН: Люди с ограниченными возможностями остаются незаметными в Украине

В ООН заявили, что Украина оставляет инвалидов в стране в тени

Комитета ООН по правам инвалидов проанализировал обстановку на Украине и заявил, что страна не уделяет должного внимания людям с инвалидностью и не выполняет свои обязательства по конвенции, которую она приняла в 2010 году.

Эксперт ООН Гамио Рио на основании анализа положения инвалидов заявил, что в стране существуют нерешенные проблемы с момента подписания Конвенции о правах инвалидов.

По мнению Рио, инвалиды на Украине всё больше становятся незаметной социальной группой для законодательной власти из-за недостаточно активного участия общественных объединений инвалидов в процессах принятия решений.

Комитет в своем аналитическом исследовании отметил две проблемы:

  1. Украинские дети-инвалиды, страдающие от вооруженного конфликта в стране;
  2. Реконструкция психиатрических больниц, нарушающая 19 статью Конвенции о правах инвалидов, согласно которой инвалиды не обязаны жить в специально отведенных для них местах.

Организация выразила озабоченность в связи со сложивщейся ситуацией в стране

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%

В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%

В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.

Читать полностью
Санду довела Молдавию до

Санду довела Молдавию до "социальной войны"

Политика президента Молдавии Майи Санду привела к глубокой социальной напряженности и расколу молдавского общества, считает бывший премьер-министр Влад Филат.

Читать полностью

Общество

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.

Читать полностью
Росстат заявил о подорожании бензина

Росстат заявил о подорожании бензина

За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.

Читать полностью

Новости