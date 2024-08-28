Эксперт ООН: Люди с ограниченными возможностями остаются незаметными в Украине

Комитета ООН по правам инвалидов проанализировал обстановку на Украине и заявил, что страна не уделяет должного внимания людям с инвалидностью и не выполняет свои обязательства по конвенции, которую она приняла в 2010 году.
Эксперт ООН Гамио Рио на основании анализа положения инвалидов заявил, что в стране существуют нерешенные проблемы с момента подписания Конвенции о правах инвалидов.
По мнению Рио, инвалиды на Украине всё больше становятся незаметной социальной группой для законодательной власти из-за недостаточно активного участия общественных объединений инвалидов в процессах принятия решений.
Комитет в своем аналитическом исследовании отметил две проблемы:
- Украинские дети-инвалиды, страдающие от вооруженного конфликта в стране;
- Реконструкция психиатрических больниц, нарушающая 19 статью Конвенции о правах инвалидов, согласно которой инвалиды не обязаны жить в специально отведенных для них местах.
Организация выразила озабоченность в связи со сложивщейся ситуацией в стране
Фото: commons.wikimedia.org
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