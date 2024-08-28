Эксперт ООН: Люди с ограниченными возможностями остаются незаметными в Украине

В ООН заявили, что Украина оставляет инвалидов в стране в тени

Комитета ООН по правам инвалидов проанализировал обстановку на Украине и заявил, что страна не уделяет должного внимания людям с инвалидностью и не выполняет свои обязательства по конвенции, которую она приняла в 2010 году.

Эксперт ООН Гамио Рио на основании анализа положения инвалидов заявил, что в стране существуют нерешенные проблемы с момента подписания Конвенции о правах инвалидов.

По мнению Рио, инвалиды на Украине всё больше становятся незаметной социальной группой для законодательной власти из-за недостаточно активного участия общественных объединений инвалидов в процессах принятия решений.

Комитет в своем аналитическом исследовании отметил две проблемы:

Украинские дети-инвалиды, страдающие от вооруженного конфликта в стране; Реконструкция психиатрических больниц, нарушающая 19 статью Конвенции о правах инвалидов, согласно которой инвалиды не обязаны жить в специально отведенных для них местах.

Организация выразила озабоченность в связи со сложивщейся ситуацией в стране

Фото: commons.wikimedia.org