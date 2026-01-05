Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:44

Китай не остался в стороне: Пекин сделал резкий дипломатический шаг после событий в Венесуэле

Китай поддержал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — МИД КНР

Китай поддержал созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Венесуэле. О позиции Пекина на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Позиция Пекина по заседанию Совбеза

Китай официально поддержал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого событиям в Венесуэле. В Пекине подчеркнули, что считают необходимым обсуждение ситуации именно в рамках ключевого органа по поддержанию международного мира и безопасности. Китайская сторона также выразила поддержку Совету Безопасности в выполнении им своих уставных функций.

"Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания в связи с военными ударами США по Венесуэле и поддерживает Совет Безопасности в выполнении им своих обязанностей", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Пекин готов взаимодействовать с международным сообществом для соблюдения Устава ООН и следования основным принципам международной морали. Отдельно было отмечено значение защиты международной справедливости и беспристрастности.

Военная операция США и её последствия

Ситуация резко обострилась после того, как 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых затем вывезли в Нью-Йорк. Американская сторона заявила, что они предстанут перед судом.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мадуро и Флорес якобы были причастны к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединённых Штатов.

Международная реакция и шаги Каракаса

Власти Венесуэлы в связи с операцией США запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. Верховный суд страны временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, чтобы обеспечить управляемость государства в условиях кризиса.

