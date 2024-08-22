Министр обороны Украины провел разговор с представителями Конгресса США

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты Конгресса Соединенных Штатов, рассказав им о ситуации в зоне боевых действий, а также потребностях ВСУ. Об этом рассказал сам глава ведомства на своей странице в одной из запрещенных в РФ соцсетей.
"Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях", — говорится в сообщении, опубликованном Умеровым.
Также украинский министр в очередной раз попросил американскую сторону разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по целям, расположенным на российской территории.
Недавно глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о том, что на курском направлении уничтожен американский танк Abrams.
Фото: flickr/U.S. Secretary of Defense
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