Глава МО Украины Умеров доложил США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты Конгресса Соединенных Штатов, рассказав им о ситуации в зоне боевых действий, а также потребностях ВСУ. Об этом рассказал сам глава ведомства на своей странице в одной из запрещенных в РФ соцсетей.

"Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях", — говорится в сообщении, опубликованном Умеровым.

Также украинский министр в очередной раз попросил американскую сторону разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по целям, расположенным на российской территории.

Недавно глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о том, что на курском направлении уничтожен американский танк Abrams.

Фото: flickr/U.S. Secretary of Defense