На Украине раскритиковали работу Умерова на посту министра обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров превратил возглавляемое им оборонное ведомство в "министерство хаоса". Об этом сообщает издание "Украинская правда" (УП). В публикации говорится, что ждали от Умерова четких и правильных действий, но ошиблись.

"Эксперты надеялись, что Умеров, которого Зеленский позиционировал как эффективного управленца, превратит "Министерство поражения" (при Резникове) в критически нужное для выживания Украины "Министерство победы", — говорится в опубликованном на сайте материале.

Журналисты добавили, что несмотря на обещания Умерова восстановить субъектность оборонного ведомства, однако министерство до сих пор находится в подчинении ВСУ, а сам глава Минобороны не принимает решения, которые могут не понравится Генштабу армии.

Кроме того, в СМИ добавили, что у Умерова не получилось установить эффективную координацию, планирование и управление в министерстве.

Фото: mil.gov.ua/Ministry of Defense of Ukraine