Умар Алиевич Джабраилов
Умар Алиевич Джабраилов
© commons.wikimedia.org by Ivanna91 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:39

Бизнесмен Джабраилов найден мертвым в Москве. Его счета были недавно заблокированы

Стало известно о заблокированных счетах Джабраилова незадолго до смерти

Все счета индивидуального предпринимателя Умара Джабраилова недавно заблокировали из-за не предоставленной налоговой декларации, как стало известно из официальных данных Telegram-каналу SHOT. Первая волна ограничений прошла летом 2025 года, а окончательная блокировка состоялась 20 февраля. Основная деятельность ИП касалась консультирования по коммерческой деятельности и управлению.

За последние 30 лет бизнес-интересы Умара Джабраилова охватывали множество сфер, демонстрируя размах его предпринимательской активности. В середине 1990-х он управлял ведущими московскими гостиницами "Интурист-РадАмер" и "Рэдиссон Славянская". Кроме того, основал компанию "Данако", контролировавшую сеть АЗС в Москве и Подмосковье в начале 1990-х.

В начале 2000-х Джабраилов входил в совет директоров банка "Российский капитал" и возглавлял совет банка "Первое ОВК". Он владел компанией "Миллениум", открывшей престижный ночной клуб VI: RUS. Также стоял во главе ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

В 2000 году Умар Джабраилов участвовал в выборах президента РФ, где занял последнее, 11-е место, подчеркивая амбициозность его публичных устремлений.

2 марта бизнесмена нашли мертвым в московской гостинице.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

