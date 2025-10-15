Ум не уходит, но сжимается: как мужской мозг усыхает раньше женского

Новое международное исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало: мозг мужчин с возрастом уменьшается быстрее, чем женский. Учёные проанализировали более 12 тысяч МРТ-снимков и пришли к выводу, что темпы атрофии у мужчин выше почти по всем параметрам. Однако этот факт не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще развивается именно у женщин.

"Если бы женский мозг слабел сильнее, это могло бы оправдать частые случаи Альцгеймера у них, но это не так", — отметила аспирантка Университета Осло Энн Равндаль, соавтор исследования.

Сравнение темпов старения мозга

Зона мозга Функция Средняя потеря у мужчин Средняя потеря у женщин Постцентральная кора Осязание, боль, движения 2% в год 1,2% в год Гиппокамп Память и обучение 1,5% в год 0,9% в год Серое вещество Обработка информации Снижение быстрее Медленнее Лобные доли Концентрация и планирование Умеренная атрофия Незначительная

Исследователи изучили данные 4726 добровольцев из 14 мировых центров. Каждый участник проходил МРТ не менее двух раз с интервалом в три года. На основе анализа толщины серого вещества и объёма ключевых зон мозга учёные определили, что мужская нейронная ткань истончается быстрее.

Советы шаг за шагом: как замедлить старение мозга

Регулярно занимайтесь умственной деятельностью. Чтение, изучение языков и настольные игры укрепляют нейронные связи. Следите за физической активностью. Умеренные нагрузки улучшают кровоток и питание мозга. Соблюдайте сбалансированное питание. Диета, богатая жирными кислотами Омега-3, витаминами B и E, помогает поддерживать когнитивное здоровье. Контролируйте стресс. Хроническое напряжение ускоряет нейродегенеративные процессы. Регулярно проверяйтесь у врача. Особенно если в семье были случаи деменции или болезни Альцгеймера.

"Нам важно понять, как стареет здоровый мозг, чтобы разгадать тайны нейродегенеративных болезней", — подчеркнула нейропсихолог из Сиднейского университета Фиона Кумфор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что старение мозга неизбежно и на него нельзя повлиять.

Последствие: отсутствие профилактики, ускорение когнитивного снижения.

Альтернатива: активный образ жизни и ментальная нагрузка способны замедлить старение нейронов.

Ошибка: связывать деменцию только с уменьшением мозга.

Последствие: упускаются другие факторы — гормональные, сосудистые, генетические.

Альтернатива: комплексное изучение метаболизма и работы нервных клеток.

Ошибка: полагать, что женщины страдают Альцгеймером из-за "слабости" мозга.

Последствие: формирование ошибочных гендерных стереотипов в медицине.

Альтернатива: учитывать, что риск связан с генетикой и продолжительностью жизни.

А что если…

Если предположить, что решающим фактором являются гормоны, то снижение уровня эстрогенов после менопаузы действительно может повышать уязвимость женского мозга. Однако у мужчин свои слабые места: тестостерон ускоряет обмен веществ, из-за чего нейроны стареют быстрее. Учёные также рассматривают влияние гена APOE4, который у женщин проявляет себя агрессивнее, повышая вероятность болезни Альцгеймера.

"Нейродегенерация — сложный процесс. Изучать только атрофию мозга недостаточно", — считает Фиона Кумфор.

Плюсы и минусы подходов к изучению старения мозга

Подход Плюсы Минусы МРТ-анализ серого вещества Объективная оценка объёмов и структуры Не отражает функциональные изменения Лонгитюдные исследования Позволяют отслеживать динамику Требуют длительного наблюдения Генетический анализ Помогает выявить риски Не всегда объясняет развитие болезни Гормональные исследования Уточняют влияние пола и возраста Сложно учесть все индивидуальные факторы

FAQ

Почему женщины чаще болеют Альцгеймером?

Главная причина — продолжительность жизни. Женщины живут дольше, и риск возрастных заболеваний у них выше. Кроме того, гормональные изменения после менопаузы могут снижать нейропротекцию.

Значит ли это, что мужчины защищены от деменции?

Нет. У мужчин чаще встречаются сосудистые формы деменции, связанные с гипертонией, инсультами и нарушением кровотока.

Можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера?

Полностью — нет, но регулярная когнитивная активность, здоровое питание, контроль давления и сна могут значительно снизить риск.

Мифы и правда

Миф: женский мозг слабее мужского.

Правда: у женщин мозг стареет медленнее и эффективнее компенсирует утрату нейронов.

Миф: объём мозга напрямую связан с интеллектом.

Правда: важнее плотность нейронных связей и активность серого вещества.

Миф: болезнь Альцгеймера — наследственная.

Правда: генетическая предрасположенность увеличивает риск, но образ жизни играет не меньшую роль.

Исторический контекст

Первые описания болезни Альцгеймера появились в начале XX века, когда немецкий психиатр Алоис Альцгеймер исследовал пациентов с потерей памяти и распадом личности. С тех пор наука продвинулась далеко: современные МРТ и генетические исследования позволяют отслеживать изменения мозга задолго до появления симптомов.

Работа норвежских и австралийских учёных — шаг к пониманию не только того, как стареет мозг, но и почему пол влияет на скорость этих процессов.

Три интересных факта