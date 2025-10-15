Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Недосып и старение мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:07

Ум не уходит, но сжимается: как мужской мозг усыхает раньше женского

Учёные выяснили, что мужской мозг теряет объём быстрее женского — Энн Равндаль

Новое международное исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало: мозг мужчин с возрастом уменьшается быстрее, чем женский. Учёные проанализировали более 12 тысяч МРТ-снимков и пришли к выводу, что темпы атрофии у мужчин выше почти по всем параметрам. Однако этот факт не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще развивается именно у женщин.

"Если бы женский мозг слабел сильнее, это могло бы оправдать частые случаи Альцгеймера у них, но это не так", — отметила аспирантка Университета Осло Энн Равндаль, соавтор исследования.

Сравнение темпов старения мозга

Зона мозга Функция Средняя потеря у мужчин Средняя потеря у женщин
Постцентральная кора Осязание, боль, движения 2% в год 1,2% в год
Гиппокамп Память и обучение 1,5% в год 0,9% в год
Серое вещество Обработка информации Снижение быстрее Медленнее
Лобные доли Концентрация и планирование Умеренная атрофия Незначительная

Исследователи изучили данные 4726 добровольцев из 14 мировых центров. Каждый участник проходил МРТ не менее двух раз с интервалом в три года. На основе анализа толщины серого вещества и объёма ключевых зон мозга учёные определили, что мужская нейронная ткань истончается быстрее.

Советы шаг за шагом: как замедлить старение мозга

  1. Регулярно занимайтесь умственной деятельностью. Чтение, изучение языков и настольные игры укрепляют нейронные связи.

  2. Следите за физической активностью. Умеренные нагрузки улучшают кровоток и питание мозга.

  3. Соблюдайте сбалансированное питание. Диета, богатая жирными кислотами Омега-3, витаминами B и E, помогает поддерживать когнитивное здоровье.

  4. Контролируйте стресс. Хроническое напряжение ускоряет нейродегенеративные процессы.

  5. Регулярно проверяйтесь у врача. Особенно если в семье были случаи деменции или болезни Альцгеймера.

"Нам важно понять, как стареет здоровый мозг, чтобы разгадать тайны нейродегенеративных болезней", — подчеркнула нейропсихолог из Сиднейского университета Фиона Кумфор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что старение мозга неизбежно и на него нельзя повлиять.
    Последствие: отсутствие профилактики, ускорение когнитивного снижения.
    Альтернатива: активный образ жизни и ментальная нагрузка способны замедлить старение нейронов.

  • Ошибка: связывать деменцию только с уменьшением мозга.
    Последствие: упускаются другие факторы — гормональные, сосудистые, генетические.
    Альтернатива: комплексное изучение метаболизма и работы нервных клеток.

  • Ошибка: полагать, что женщины страдают Альцгеймером из-за "слабости" мозга.
    Последствие: формирование ошибочных гендерных стереотипов в медицине.
    Альтернатива: учитывать, что риск связан с генетикой и продолжительностью жизни.

А что если…

Если предположить, что решающим фактором являются гормоны, то снижение уровня эстрогенов после менопаузы действительно может повышать уязвимость женского мозга. Однако у мужчин свои слабые места: тестостерон ускоряет обмен веществ, из-за чего нейроны стареют быстрее. Учёные также рассматривают влияние гена APOE4, который у женщин проявляет себя агрессивнее, повышая вероятность болезни Альцгеймера.

"Нейродегенерация — сложный процесс. Изучать только атрофию мозга недостаточно", — считает Фиона Кумфор.

Плюсы и минусы подходов к изучению старения мозга

Подход Плюсы Минусы
МРТ-анализ серого вещества Объективная оценка объёмов и структуры Не отражает функциональные изменения
Лонгитюдные исследования Позволяют отслеживать динамику Требуют длительного наблюдения
Генетический анализ Помогает выявить риски Не всегда объясняет развитие болезни
Гормональные исследования Уточняют влияние пола и возраста Сложно учесть все индивидуальные факторы

FAQ

Почему женщины чаще болеют Альцгеймером?
Главная причина — продолжительность жизни. Женщины живут дольше, и риск возрастных заболеваний у них выше. Кроме того, гормональные изменения после менопаузы могут снижать нейропротекцию.

Значит ли это, что мужчины защищены от деменции?
Нет. У мужчин чаще встречаются сосудистые формы деменции, связанные с гипертонией, инсультами и нарушением кровотока.

Можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера?
Полностью — нет, но регулярная когнитивная активность, здоровое питание, контроль давления и сна могут значительно снизить риск.

Мифы и правда

  • Миф: женский мозг слабее мужского.
    Правда: у женщин мозг стареет медленнее и эффективнее компенсирует утрату нейронов.

  • Миф: объём мозга напрямую связан с интеллектом.
    Правда: важнее плотность нейронных связей и активность серого вещества.

  • Миф: болезнь Альцгеймера — наследственная.
    Правда: генетическая предрасположенность увеличивает риск, но образ жизни играет не меньшую роль.

Исторический контекст

Первые описания болезни Альцгеймера появились в начале XX века, когда немецкий психиатр Алоис Альцгеймер исследовал пациентов с потерей памяти и распадом личности. С тех пор наука продвинулась далеко: современные МРТ и генетические исследования позволяют отслеживать изменения мозга задолго до появления симптомов.

Работа норвежских и австралийских учёных — шаг к пониманию не только того, как стареет мозг, но и почему пол влияет на скорость этих процессов.

Три интересных факта

  1. К 60 годам мозг человека теряет около 7% массы по сравнению с молодым возрастом.

  2. Женский мозг весит в среднем на 10% меньше мужского, но содержит больше нейронных связей.

  3. Каждый год теряется до 0,2% серого вещества, однако активное обучение способно замедлить этот процесс.

