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Мэр Ульяновска объяснил, что фастфуд присутствует в его жизни из-за детей
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Мэр Ульяновска объяснил, что фастфуд присутствует в его жизни из-за детей

Мэр Ульяновска, недавно заявивший о своем отказе от фастфуда из-за шуток насчет своего веса, объяснил, что прежде такая пища была в его рационе из-за предпочтений его детей.

Александр Болдакин недавно жаловался на то, что про него часто говорят "пузо наедает", после чего прекратил посещать заведения с вредной пищей.

Мэр пояснил в интервью РИА Новости, что у него четверо детей, и фастфуд в первую очередь был для них.

Он сам предпочитает обычные продукты и связывает свой лишний вес с генетикой.

"У меня такая конституция, папа, мама, бабушка тоже были полные", - сказал он.

Фото: t.me/Александр Болдакин

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