Мэр Ульяновска, недавно заявивший о своем отказе от фастфуда из-за шуток насчет своего веса, объяснил, что прежде такая пища была в его рационе из-за предпочтений его детей.
Александр Болдакин недавно жаловался на то, что про него часто говорят "пузо наедает", после чего прекратил посещать заведения с вредной пищей.
Мэр пояснил в интервью РИА Новости, что у него четверо детей, и фастфуд в первую очередь был для них.
Он сам предпочитает обычные продукты и связывает свой лишний вес с генетикой.
"У меня такая конституция, папа, мама, бабушка тоже были полные", - сказал он.
Фото: t.me/Александр Болдакин
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