Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:30

Из Поволжья в Персидский залив: как Ульяновская область укрепляет торговые связи

Ульяновская область удвоила товарооборот с Ираном и расширяет экспорт через каспийский коридор

Ульяновская область укрепляет экономические связи со странами Каспийского региона и Ближнего Востока. Как сообщает "ФедералПресс", ключевым направлением этой работы стало развитие международного транспортного маршрута Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив, входящего в состав коридора "Север-Юг".

Регион выходит на внешние рынки

По словам губернатора Алексея Русских, в 2024 году с портовых терминалов Ульяновска было отправлено 57 сухогрузов с сельхозпродукцией в порты Каспийского и Чёрного морей. В обратном направлении уже прибыло 90 вагонов с грузами партнёров.

Основные экспортные позиции региона — строительные материалы, продукты питания и сельхозпродукция.

Успех торговли с Ираном

Особенно активно развивается сотрудничество с Ираном — по итогам прошлого года товарооборот между сторонами удвоился. На встрече с генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани стороны договорились организовать визит ульяновских предпринимателей в Иран для бизнес-переговоров и закупочных сессий.

Новая экспортная стратегия

Региональные власти подчёркивают, что ставка на расширение экспортных направлений помогает Ульяновской области не только развивать промышленность и сельское хозяйство, но и укреплять свои позиции в федеральных рейтингах.

Ранее сообщалось, что регион входит в число лидеров по креативным индустриям — благодаря системе кластеров с господдержкой и подготовке специалистов под запросы бизнеса.

