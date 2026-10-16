Миски с водой возле батарей не спасают: сухость воздуха в квартире побеждают совершенно другим способом

Установка бытовых ультразвуковых приборов является наиболее эффективным и доступным способом борьбы с сухостью воздуха в жилых помещениях, заявил руководитель климатической компании "Аквилон" Леонид Кучин. Эксперт пояснил в комментарии NewsInfo, что такие устройства позволяют оперативно нормализовать микроклимат в каждой комнате без проведения дорогостоящих ремонтных работ.

Специалист подчеркнул, что в период активной работы радиаторов традиционные "народные" методы, такие как расстановка емкостей с водой, не приносят желаемого результата. При этом важно помнить, что неправильное размещение увлажнителя может привести к порче отделочных материалов. По словам эксперта, современные приборы легко доступны жителям любых регионов благодаря развитию онлайн-торговли и отличаются простотой в эксплуатации.

"Быстрый и простой способ в каждой комнате поставить бытовые увлажнители. На маркетплейсах продаются и в магазинах. Стоят недорого, от двух тысяч рублей до семи. Единственное неудобно, что постоянно приходится подливать воду, раз в день, либо два раза в день, в зависимости от мощности, которая выставляется", — пояснил Кучин.

Эксперт добавил, что альтернативой мобильным устройствам являются централизованные скрытые системы увлажнения. Однако такие решения требуют интеграции в общедомовую вентиляцию на этапе капитального ремонта и обходятся владельцам примерно в миллион рублей.

В бытовых же условиях ультразвуковые аппараты остаются оптимальным выбором из-за низкого энергопотребления. Для корректной работы техники важно учитывать рекомендации производителей, так как увлажнитель не ставят на пол во избежание образования конденсата и луж.

"Электроэнергии мало потребляют подобные приборы. Воду не надо специально фильтровать", — рассказал специалист.

Особое внимание руководитель климатической компании уделил качеству используемой жидкости. Хотя устройства не требуют специфической подготовки состава, анализ воды позволяет избежать появления белого налета на мебели. Проблему избыточной сухости часто путают с отсутствием свежего воздуха, поэтому даже при работающей технике короткое проветривание квартиры остается необходимым элементом ухода за домом.

В некоторых случаях для поддержания баланса жители используют гигроскопичные вещества, например, пищевая сода помогает бороться с посторонними запахами, если влажность становится чрезмерной.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Ирина Полякова

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