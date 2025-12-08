Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:28

Ультраправые маршируют в Салеме, а Швеция молчит: как страна стала частью нацистского тренда в ЕС

Швеция стала частью списка стран ЕС, где разрешены неонацистские акции — Захарова

На фоне недавних событий в Швеции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власть Стокгольма за толерантность к возрождению нацизма в стране. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, прокомментировав марш ультраправых, который прошёл в пригороде Стокгольма, Салеме, 6 декабря. Это событие стало первым за 15 лет, что ещё больше подчеркивает проблему возрождения экстремизма в Швеции.

Ультраправые маршируют в Салеме

По информации Захаровой, в марше, который сопровождался факелами, приняли участие около 150 человек. Хотя число участников не так велико, сам факт такого события, по её мнению, намного более значим. Швеция, по словам дипломата, стала частью постоянно расширяющегося списка стран ЕС, где разрешаются неонацистские акции.

"И дело даже не в количестве экстремистов. Показателен сам факт. Швеция пополнила список стран ЕС, в которых такие шествия разрешены", — отметила она.

Захарова также выразила сомнение в искренности осуждения подобных действий со стороны шведского правительства. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поспешил осудить марш, заявив, что в стране нет места антисемитизму и ксенофобии, однако, как подчеркнула Захарова, реальные факты свидетельствуют об обратном.

"Пусть Кристерссон и другие представители королевства честно скажут, что вместе с остальными странами ЕС Швеция голосует против резолюции Генеральной ассамблеи ООН Борьба с героизацией нацизма", — заявила она.

По её мнению, именно такая позиция правительства способствует толерантности к нацизму в стране.

Швеция и неонацистский режим в Киеве

Кроме того, Захарова напомнила о роли Швеции как одного из активных политических и экономических спонсоров неонацистского режима в Киеве.

"Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений", — заявила дипломат, подчёркивая ответственность Стокгольма за поддержку экстремистских групп.

Захарова считает, что Швеция должна признать свою роль в расширении неонацистских тенденций как внутри страны, так и в международной политике.

