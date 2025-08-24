Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнце
Солнце
© goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:19

Солнечная угроза: почему жителям Ставрополья нужно срочно защищаться от ультрафиолета

Ставропольцев предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения

Метеорологи предупреждают жителей Ставропольского края о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Согласно прогнозам, 24 и 25 августа 2025 года УФ-индекс достигнет высоких значений — от 6 до 8 единиц по международной шкале измерения.

Пик солнечной активности ожидается с 9 утра до 14 часов, когда излучение представляет наибольшую опасность для кожи и глаз. Особенно высокие показатели прогнозируются в районе Кавказских Минеральных Вод. Специалисты рекомендуют в этот период минимизировать пребывание на открытом воздухе, использовать солнцезащитные средства с фактором SPF не менее 30, носить головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки.

26 августа ситуация нормализуется — УФ-индекс вернется к безопасным значениям, и дополнительные меры защиты не потребуются. Ранее Ставропольский гидрометцентр уже предупреждал о приближении аномальной жары с температурой до 40 градусов, которая будет сопровождаться грозовыми дождями в отдельных районах края.

