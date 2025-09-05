Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:43

Что скрывают цифры: почему ожирение растёт там, где люди больше двигаются

Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения

Почему за последние десятилетия проблема лишнего веса стала глобальной? Что влияет больше: снижение физической активности или изменение рациона? Новое исследование антропологов бросает вызов устоявшимся представлениям и указывает на главного виновника — ультраобработанные продукты.

Рацион важнее активности?

Международная команда ученых проанализировала данные более 4000 взрослых из 34 групп населения на шести континентах. В выборку вошли люди с разным образом жизни — от охотников-собирателей и земледельцев до жителей крупных индустриальных городов. Ученые изучили:

  • общие энергетические затраты
  • энергозатраты на физическую активность
  • базальный метаболизм
  • процент жира в организме
  • индекс массы тела

Результаты удивили: в экономически развитых странах, где уровень ожирения выше, энергозатраты не были ниже, а иногда даже превосходили показатели традиционных сообществ. Например, охотники-собиратели хадза из Танзании и земледельцы-скотоводы даасанач из Африки тратили энергии не меньше, чем жители США или Норвегии.

Ультраобработанные продукты — скрытый враг

Исследователи отмечают, что рацион питания сильно отличается между развитыми и традиционными сообществами. Ультраобработанные продукты, которые содержат пять и более ингредиентов, доступны по низкой цене и долго хранятся. Они обладают высокой энергетической плотностью и "гипервкусностью", что нарушает естественные сигналы насыщения и провоцирует переедание.

"Гипервкусность, энергетическая плотность, состав питательных веществ и внешний вид могут нарушить сигналы о насыщении и способствовать чрезмерному потреблению", — отмечают авторы.

В группах населения, где в рационе присутствуют готовые блюда, мясные полуфабрикаты и сладости, процент жира в организме был значительно выше. При этом связь между активностью и ожирением оказалась слабой — энергия, потраченная на движение, объясняет лишь около 10% роста заболеваемости.

Метаболизм и образ жизни

Особый интерес вызвали результаты у индейцев цимане из Боливии и якутов в России: у них наблюдался повышенный базальный метаболизм — то есть организм расходовал больше энергии в состоянии покоя, а не за счет физической активности. Это показывает, что не только движение, но и внутренние процессы организма играют роль в энергетическом балансе.

  • Ожирение в развитых странах связано не столько с низкой физической активностью, сколько с рационом.
  • Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и накоплению жира.
  • Энергозатраты на активность не снижаются с развитием промышленности и урбанизации.
  • Базальный метаболизм может значительно варьироваться в разных популяциях.

