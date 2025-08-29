Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Опытные образцы растворов красителей
Опытные образцы растворов красителей
© КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:07

Подсластители обещают стройность, но приводят к этйо опасности — главный обман диетической индустрии

Немецкие учёные: ароматизаторы, красители и подсластители в еде повышают смертность

Исследователи из Германии опубликовали в журнале eClinicalMedicine результаты крупного анализа, где впервые рассмотрели не только сам факт потребления ультрапереработанных продуктов (UPF), но и вклад отдельных маркеров ультрапереработки (MUPs) в смертность.

Обычно UPF определяют через систему NOVA: это продукты 4-й категории, которые содержат хотя бы один MUP — добавку или ингредиент, не используемый в домашней кулинарии. Речь идёт о подсластителях, ароматизаторах, красителях, модифицированных маслах и различных сахарах.

Как проводилось исследование

Учёные использовали данные UK Biobank — масштабного проекта с участием более полумиллиона жителей Великобритании. В анализ вошли почти 187 тысяч человек в возрасте 40-75 лет. За их рационом следили через онлайн-анкеты (до пяти 24-часовых опросов питания на участника), а продукты сопоставляли с реальными позициями из британских супермаркетов.

Для каждого продукта определяли, какие именно MUPs он содержит, и рассчитывали "Индекс вероятности маркера" (MLI). Это позволило оценить долю добавок в общем рационе.

Средний уровень потребления UPF составлял 20% от всего рациона. За 11 лет наблюдения зарегистрировали более 10 тысяч смертей.

Главные результаты

Чем выше доля UPF в питании, тем выше риск смерти от любых причин. Минимальный риск наблюдался при уровне около 18% от общего рациона, выше этой отметки показатели смертности возрастали.

Особенно опасными оказались пять групп MUPs: ароматизаторы, усилители вкуса, красители, подсластители и различные виды сахара.

Например:

  • ароматизаторы при 40% доли в рационе увеличивали риск смерти на 20% по сравнению с 10%;

  • красители при 20% против 3% — на 24%;

  • подсластители при 20% против 0% — на 14%.

При этом некоторые группы добавок, вроде гелеобразователей (например, пектина), показывали обратный эффект — ассоциировались с более низкой смертностью.

Почему это важно

До сих пор исследования ограничивались лишь констатацией факта: чем больше UPF в рационе, тем хуже здоровье. Новая работа впервые показала, что именно отдельные компоненты — подсластители, ароматизаторы, красители и определённые сахара — могут быть ключевыми "двигателями" негативного эффекта.

Это согласуется с лабораторными данными: многие из этих добавок связаны с нарушениями обмена веществ, изменениями микробиоты кишечника и набором веса.

Ограничения исследования

Авторы подчёркивают, что работа носит исследовательский характер. Среди ограничений:

  • данные о рационе основаны на самодекларации;

  • для редких MUPs статистическая мощность была ограничена;

  • в UK Biobank участвовали в основном относительно здоровые добровольцы, что может снижать обобщаемость результатов.

Тем не менее сила исследования в его масштабе, долгом сроке наблюдения и новом методе анализа состава продуктов.

Ультрапереработанные продукты опасны не только в целом, но и за счёт конкретных добавок. Ароматизаторы, красители, усилители вкуса, подсластители и сахара в составе продуктов ассоциируются с повышенной смертностью. При этом отдельные добавки, такие как гелеобразователи, могут быть даже полезными.

Учёные считают, что будущие рекомендации по питанию должны учитывать не только общий уровень UPF, но и конкретные маркеры ультрапереработки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет сегодня в 11:14

Диабет подкрадывается незаметно: какие ошибки открывают ему дверь

Эндокринолог рассказала, какие привычки и продукты создают скрытую угрозу для здоровья и как простые меры помогают избежать диабета.

Читать полностью » Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению сегодня в 11:14

279 ккал и никаких угрызений совести: ем лапшу быстрого приготовления и худею – вот как это работает

Многие считают, лапша быстрого приготовления ведёт к набору веса. Но исследование калорийности лапши показало обратное! В чём секрет и как её есть и не толстеть?

Читать полностью » Врач Надежда Дрейзис: подражание связано с работой зеркальных нейронов у детей сегодня в 10:41

Как отличить подражание от настоящей проблемы со здоровьем

Врач из Петрозаводска рассказала, как тревога родителей о «тик ах» у ребёнка неожиданно обернулась примером естественного процесса развития.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Белоусов: безопасная норма красного мяса — 600 граммов в неделю сегодня в 10:14

Скрытые враги сердца: как жирные стейки убивают ваши сосуды — ответ диетолога заставит задуматься

Эксперт-гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал безопасную норму красного мяса — 500-600 г в неделю. Как колбасы и жарка повышают риск рака кишечника на 30% и чем заменить опасные продукты — в материале.

Читать полностью » Врачи назвали третью и четвёртую парты оптимальными для профилактики проблем со зрением сегодня в 9:38

Первая парта не спасает зрение: офтальмологи объяснили, в чём ошибка родителей

Как школьникам сохранить зрение без строгих ограничений? Врачи советуют простое правило и объясняют, почему не стоит садиться за первую парту.

Читать полностью » Диетолог Михалева: почему пропускать завтрак опасно для здоровья сегодня в 9:14

Ускользающее здоровье: эндокринолог раскрыла опасную связь между завтраком и вашим весом

Эндокринолог Оксана Михалева предупреждает об опасности пропуска завтрака. Это ведет к ожирению, диабету и нарушениям метаболизма. Важность утреннего приема пищи для здоровья.

Читать полностью » Шеф-повар Александр Белькович делится секретом осеннего напитка с душицей сегодня в 8:59

Всего 15 минут на кухне: как приготовить витаминный эликсир для всей семьи

Шеф-повар Александр Белькович раскрыл рецепт витаминного компота из мандаринов, фейхоа и душицы. Напиток укрепляет иммунитет, богат витамином С и антиоксидантами. Советы по приготовлению и секреты пользы.

Читать полностью » Аглиуллин: профилактический визит к урологу полезен при планировании семьи сегодня в 8:35

Когда мужчинам обязательно нужно к урологу: список тревожных сигналов

Пять сигналов, которые нельзя игнорировать: как понять, что визит к урологу нужен прямо сейчас, и почему профилактика важнее лечения.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Жительница Антальи предупредила о рисках для туристов: такси дорожают, а пляжи остаются безопасными
Питомцы

Проблемы со здоровьем у кошек: ветеринары раскрывают причины стресса
Спорт и фитнес

Хизер Иробунда: выполнение планки на поздних сроках беременности увеличивает нагрузку на мышцы живота
Еда

Приготовьте 16 пирожков без дрожжей: тесто на кефире поднимается за 30 минут
Спорт и фитнес

Врачи назвали преимущества интервальных тренировок на беговой дорожке с наклоном
Наука и технологии

Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост
Дом

Организатор пространства Анастасия Клео Боркан: порядок в холодильнике влияет на психологический комфорт
Авто и мото

Посол Моргулов: Россия готова к совместному производству автомобилей с Китаем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru