Подсластители обещают стройность, но приводят к этйо опасности — главный обман диетической индустрии

Исследователи из Германии опубликовали в журнале eClinicalMedicine результаты крупного анализа, где впервые рассмотрели не только сам факт потребления ультрапереработанных продуктов (UPF), но и вклад отдельных маркеров ультрапереработки (MUPs) в смертность.

Обычно UPF определяют через систему NOVA: это продукты 4-й категории, которые содержат хотя бы один MUP — добавку или ингредиент, не используемый в домашней кулинарии. Речь идёт о подсластителях, ароматизаторах, красителях, модифицированных маслах и различных сахарах.

Как проводилось исследование

Учёные использовали данные UK Biobank — масштабного проекта с участием более полумиллиона жителей Великобритании. В анализ вошли почти 187 тысяч человек в возрасте 40-75 лет. За их рационом следили через онлайн-анкеты (до пяти 24-часовых опросов питания на участника), а продукты сопоставляли с реальными позициями из британских супермаркетов.

Для каждого продукта определяли, какие именно MUPs он содержит, и рассчитывали "Индекс вероятности маркера" (MLI). Это позволило оценить долю добавок в общем рационе.

Средний уровень потребления UPF составлял 20% от всего рациона. За 11 лет наблюдения зарегистрировали более 10 тысяч смертей.

Главные результаты

Чем выше доля UPF в питании, тем выше риск смерти от любых причин. Минимальный риск наблюдался при уровне около 18% от общего рациона, выше этой отметки показатели смертности возрастали.

Особенно опасными оказались пять групп MUPs: ароматизаторы, усилители вкуса, красители, подсластители и различные виды сахара.

Например:

ароматизаторы при 40% доли в рационе увеличивали риск смерти на 20% по сравнению с 10%;

красители при 20% против 3% — на 24%;

подсластители при 20% против 0% — на 14%.

При этом некоторые группы добавок, вроде гелеобразователей (например, пектина), показывали обратный эффект — ассоциировались с более низкой смертностью.

Почему это важно

До сих пор исследования ограничивались лишь констатацией факта: чем больше UPF в рационе, тем хуже здоровье. Новая работа впервые показала, что именно отдельные компоненты — подсластители, ароматизаторы, красители и определённые сахара — могут быть ключевыми "двигателями" негативного эффекта.

Это согласуется с лабораторными данными: многие из этих добавок связаны с нарушениями обмена веществ, изменениями микробиоты кишечника и набором веса.

Ограничения исследования

Авторы подчёркивают, что работа носит исследовательский характер. Среди ограничений:

данные о рационе основаны на самодекларации;

для редких MUPs статистическая мощность была ограничена;

в UK Biobank участвовали в основном относительно здоровые добровольцы, что может снижать обобщаемость результатов.

Тем не менее сила исследования в его масштабе, долгом сроке наблюдения и новом методе анализа состава продуктов.

Ультрапереработанные продукты опасны не только в целом, но и за счёт конкретных добавок. Ароматизаторы, красители, усилители вкуса, подсластители и сахара в составе продуктов ассоциируются с повышенной смертностью. При этом отдельные добавки, такие как гелеобразователи, могут быть даже полезными.

Учёные считают, что будущие рекомендации по питанию должны учитывать не только общий уровень UPF, но и конкретные маркеры ультрапереработки.