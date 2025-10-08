Секрет быстрой зарядки раскрыт: как Zeekr 001 обошёл Tesla и Porsche

Китайская марка Zeekr снова удивила рынок, представив обновлённый электрокар 001 образца 2026 года. Компания сумела сделать то, что до недавнего времени казалось фантастикой: зарядить аккумулятор почти полностью всего за семь минут. Это достижение ставит Zeekr 001 в один ряд с самыми технологически продвинутыми автомобилями мира и, возможно, открывает новую эпоху в истории электромобилей.

Электрокар, который заряжается быстрее, чем пьётся кофе

Основная гордость новинки — новая 900-вольтовая электрическая архитектура и аккумулятор "Золотой кирпич" на 95 кВт·ч. Благодаря ей зарядка с 10 до 80% занимает всего семь минут. Для сравнения: это столько же, сколько уходит на заправку бензинового авто на АЗС. В реальных условиях водитель сможет пополнить запас энергии, пока покупает кофе или проверяет сообщения.

Технология поддерживает мощность зарядки свыше 600 кВт, что делает процесс не просто быстрым, а практически мгновенным. Для сравнения, даже у флагманских Tesla Model S Plaid или Porsche Taycan Turbo S зарядка занимает вдвое больше времени.

Динамика уровня суперкара

Zeekr 001 оснащён двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 912 лошадиных сил. Благодаря этому электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,83 секунды — быстрее, чем многие модели Ferrari или Lamborghini. Система полного привода обеспечивает уверенное поведение на любой дороге, а адаптивная подвеска подстраивается под стиль езды.

Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 710 километров, что позволяет спокойно путешествовать даже на дальние расстояния. Для тех, кто хочет ещё больше автономности, предусмотрена версия с батареей Qilin Battery от CATL ёмкостью 103 кВт·ч и запасом хода до 762 км.

Интерьер с атмосферой премиум-космоса

Внутреннее пространство Zeekr 001 также пережило обновление. Салон выполнен в минималистичном стиле с акцентом на комфорт и технологии. Панорамная крыша теперь украшена "звёздным небом", как в Rolls-Royce, а подсветка салона может синхронизироваться с музыкой или погодой за окном.

Мультимедийная система включает 15,6-дюймовый центральный экран, цифровую приборную панель и отдельный дисплей для пассажиров второго ряда. Управление климатом, сиденьями и навигацией осуществляется с помощью голосовых команд или жестов. Для аудиофилов доступна премиальная акустика, а задние кресла получили функцию массажа и вентиляции.

Сравнение: Zeekr 001 против конкурентов

Модель Мощность Время зарядки 10-80% Запас хода (CLTC) 0-100 км/ч Zeekr 001 (2026) 912 л. с. 7 мин 710-762 км 2,83 с Tesla Model S Plaid 1020 л. с. 15 мин 637 км 2,1 с Porsche Taycan Turbo S 761 л. с. 18 мин 560 км 2,8 с NIO ET7 653 л. с. 20 мин 700 км 3,8 с

Как добиться идеальной зарядки: советы от инженеров

Используйте только сертифицированные зарядные станции, поддерживающие 800+ вольт. Не допускайте полного разряда аккумулятора — оптимально подключать при 20-30%. В холодное время года активируйте предварительный прогрев батареи перед зарядкой. Для быстрой подзарядки выбирайте станции с жидкостным охлаждением кабеля. Периодически обновляйте программное обеспечение автомобиля — оно влияет на алгоритмы зарядки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заряжать электрокар от бытовой розетки.

→ Последствие: медленная зарядка и перегрев кабелей.

→ Альтернатива: установить домашнюю станцию Zeekr PowerBox мощностью 22 кВт.

• Ошибка: частое использование "быстрой" зарядки без контроля температуры.

→ Последствие: ускоренный износ ячеек батареи.

→ Альтернатива: чередовать быструю и стандартную зарядку.

• Ошибка: игнорировать обновления прошивки.

→ Последствие: снижение эффективности системы охлаждения.

→ Альтернатива: включить автоматическое обновление через приложение Zeekr Connect.

А что если… электромобили станут заряжаться быстрее, чем смартфоны?

С развитием технологий 900-вольтовых систем время зарядки электрокаров постепенно сокращается до уровня повседневных устройств. Zeekr 001 уже показывает, что "заправка" электричеством может занять меньше времени, чем зарядка ноутбука. Следующим шагом станет интеграция станций в инфраструктуру парковок, торговых центров и автомагистралей.

FAQ

Какой тип зарядки поддерживает Zeekr 001?

Электромобиль оснащён системой на 900 В и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 600 кВт.

Сколько времени занимает зарядка дома?

От настенной станции мощностью 22 кВт полная зарядка занимает около пяти часов.

Можно ли использовать европейские зарядные станции?

Да, автомобиль оснащён стандартом CCS2, совместимым с инфраструктурой ЕС.

Что лучше — Zeekr 001 или Tesla Model S Plaid?

Zeekr заряжается быстрее и предлагает больший комфорт в салоне, тогда как Tesla выигрывает в ускорении и распространённости зарядных сетей.

Когда начнутся продажи?

По предварительным данным, поставки в Китае стартуют в начале 2026 года, а экспорт — ближе к лету.

Мифы и правда

• Миф: быстрая зарядка всегда вредна для батареи.

Правда: современные литий-железо-фосфатные аккумуляторы выдерживают тысячи циклов без деградации при грамотном охлаждении.

• Миф: электромобиль не подходит для зимы.

Правда: Zeekr 001 оснащён системой подогрева аккумулятора и термопомпой, обеспечивающими стабильную работу даже при -30 °C.

• Миф: электрокары теряют мощность со временем.

Правда: потери минимальны — не более 5% за 100 000 км пробега.

Интересные факты

Zeekr — премиальный бренд концерна Geely, которому принадлежат Volvo, Lotus и Polestar. Модель 001 впервые вышла в 2021 году и стала хитом: только в Китае продано более 150 тысяч экземпляров. Zeekr планирует открыть сеть зарядных станций, где авто можно будет "заправить" за 5 минут — быстрее, чем залить полный бак бензина.

Исторический контекст

Революция в скорости зарядки началась в 2019 году, когда Porsche представил 800-вольтовую платформу Taycan. Спустя несколько лет Hyundai и Kia внедрили 800 В в Ioniq 5 и EV6. Теперь Zeekr сделал шаг дальше, подняв планку до 900 В. Это может стать новым стандартом для всей отрасли.