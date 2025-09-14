Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
электрокар
электрокар
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:32

Сверхбыстрая зарядка для электрокаров: что Mercedes-Benz приготовил для водителей в 2026 году

Mercedes-Benz анонсировала запуск зарядных станций HYC1000 для электромобилей в 2026 году

Компания Mercedes-Benz анонсировала запуск нового поколения зарядных станций для электромобилей, которые обещают стать настоящей революцией в области зарядной инфраструктуры. В 2026 году на европейских и североамериканских рынках появятся зарядные комплексы HYC1000, разработанные в сотрудничестве с итальянской компанией Alpitronic. Это решение представляет собой уникальное сочетание мощности и интеллектуальных технологий, которые обеспечат владельцам электромобилей максимально быстрый и удобный процесс зарядки.

Новый подход к зарядке электрокаров

Основное отличие HYC1000 от традиционных зарядных станций заключается в применении модульной системы с децентрализованным управлением. Каждый внешний блок питания способен выдавать до 1000 кВт (800 ампер), что значительно увеличивает скорость зарядки. Интеллектуальное распределение энергии между несколькими точками зарядки позволяет гибко настраивать работу станции под разные требования, что особенно важно для обслуживания большого числа автомобилей одновременно.

HYC1000 — это не просто мощность. Это умное решение, которое позволяет заряжать несколько автомобилей сразу, распределяя энергию в зависимости от нагрузки на станцию. В частности, один из ключевых факторов — это способность станции выдавать до 600 кВт на одну точку при напряжении 800 В, что позволяет мгновенно пополнять запас хода электромобилей.

Сверхбыстрая зарядка для Mercedes-Benz

Особое внимание заслуживает скорость зарядки. Например, новый Mercedes-Benz CLA с помощью HYC1000 сможет зарядиться всего за 3,25 минуты, получив запас хода на 10 километров. Это особенно важно для владельцев электромобилей, которые привыкли к высокоскоростным заправкам, как у традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Внедрение подобных решений значительно сокращает время, необходимое для подзарядки, что делает использование электромобилей более удобным в повседневной жизни.

Вместе с этим, Mercedes-Benz и Alpitronic не останавливаются на достигнутом. Уже сейчас компании работают над созданием более мощных зарядных устройств, опираясь на опыт тестирования прототипа Concept AMG GT XX, который способен выдавать мощность более 1 мегаватта.

Зарядные станции для всех брендов

Хотя новаторская зарядная инфраструктура разрабатывается специально для электромобилей Mercedes-Benz, станции HYC1000 будут доступны для владельцев электромобилей других брендов. Однако владельцы автомобилей Mercedes-Benz получат дополнительные преимущества, благодаря интеграции с сервисом CHARGE Public Service, который упрощает процесс доступа к зарядным станциям.

В целом, Mercedes-Benz активно расширяет свою сеть зарядных станций. На данный момент в мире функционирует около 80 таких центров, из которых 41 находится в США. К концу десятилетия компания планирует развернуть более миллиона точек быстрой зарядки по всему миру. Это позволит значительно повысить удобство использования электромобилей, так как владельцы смогут быстрее и проще находить зарядные станции в любой точке.

