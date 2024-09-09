Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости начать переговоры с Россией как уловку.

Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF подчеркнул, что настало время для обсуждения способов ускорения завершения конфликта на Украине и что Россия должна участвовать в новой мирной конференции.

Белик выразил мнение, что Шольц представляет собой пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы оценить возможность переговоров и затем потребовать уступок. Он добавил, что Запад не видит иного пути для решения украинской проблемы, который был бы приемлем для России, поэтому слова Шольца следует воспринимать как очередную манипуляцию.

По его словам, на Западе в настоящее время нет серьезного интереса к переговорам по Украине. Депутат отметил, что Запад не хочет вести диалог, а стремится к уступкам со стороны России.

Он указал на то, что американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, а Европа фактически стала вассалом США, не смеющим открыто высказаться. Белик подчеркнул, что кроме Украины никто на Западе не заинтересован в переговорах, но мнение Киева не играет значительной роли.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможность переговоров с Украиной на пленарной сессии Восточного экономического форума, отметил, что необходимо искать такие формы и гарантии, которые будут реально работать.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, объявив, что ее целью является защита людей, подвергающихся преследованиям и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Путин подчеркнул, что данная операция стала вынужденной мерой, поскольку альтернативные способы решения ситуации не оставили шансов из-за высоких рисков в сфере безопасности.

Москва считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и создавая угрозу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины могут быть расценены как законная цель для российских сил.

Он отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через обучение кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль также заявлял, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

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