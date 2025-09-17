Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зуб мамонта
Зуб мамонта
© glebnikitin_nn / Telegram by Gleb Nikitin
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:38

Улов весом двадцать килограммов: спасатель поймал мамонта вместо рыбы на Ишиме

Профессор Анатолий Плешаков подтвердил: в Ишиме обнаружена кость мамонта эпохи палеолита

Обычная рыбалка на реке Ишим превратилась для спасателя Асета Шайкина в событие, достойное научных журналов. Вместо улова он нашёл кость мамонта, возраст которой оценивается в 15 тысяч лет. Такая находка способна пролить свет на историю Северного Казахстана и дать толчок новым археологическим исследованиям.

Как всё произошло

Белая кость торчала из песка на берегу. Шайкин заметил её случайно и решил проверить. В течение часа он аккуратно выкапывал находку. Когда кость оказалась на поверхности, стало ясно, что размеры впечатляют: длина более метра, вес около 20 килограммов.

"Осмотрев их, я пришел к выводу, что это, вероятно, останки крупного животного. Позвонил профессору Плешакову Анатолию Андреевичу", — сказал житель Кызылжарского района Асет Шайкин.

Мнение учёных

С находкой ознакомился заслуженный профессор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Анатолий Плешаков.

"Не меньше 15 тысяч лет этой находке, верхний палеолит, Ледниковый период", — отметил профессор Анатолий Плешаков.

Учёный пояснил, что ледник в то время находился немного севернее — ближе к Тюменской области. По его словам, мамонтов часто загоняли к обрывам, где они получали травмы и становились лёгкой добычей.

Сравнение находок прошлого и настоящего

Период открытий Что находили Где хранятся экспонаты
1940-1960-е Бивни и кости мамонтов Областной музей
2025 год Берцовая кость мамонта Планируется музей

Советы шаг за шагом: что делать при случайной находке

  1. Не выкапывать артефакт самостоятельно — лучше зафиксировать место и сообщить специалистам.
  2. Сделать фото и отметить координаты.
  3. Уведомить местный музей или университет.
  4. Дождаться приезда экспертов для аккуратной эксгумации.
  5. Передать находку в научное учреждение для исследования и сохранности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью выкопать кость самостоятельно.
    Последствие: повреждение артефакта.
    Альтернатива: вызвать специалистов для правильных раскопок.

  • Ошибка: оставить находку без внимания.
    Последствие: разрушение кости под воздействием осадков.
    Альтернатива: сообщить в музей или университет.

  • Ошибка: хранить кость дома.
    Последствие: быстрая порча без нужных условий.
    Альтернатива: передать в музей для консервации.

А что если найдут весь скелет?

По словам Плешакова, есть высокая вероятность обнаружить рядом с костью другие части скелета. Если это подтвердится, речь может идти о первом памятнике палеолита на территории Северного Казахстана. Учёные надеются также найти орудия труда древних людей, что стало бы настоящей сенсацией.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Научная ценность Высокие расходы на раскопки
Привлечение туристов в регион Риск разрушения при хранении
Возможность открытия новых памятников Долгий процесс исследований
Пополнение фондов музея Необходимость особых условий

FAQ

Где будет храниться находка?
После экспертизы кость передадут в Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей.

Сколько весит кость мамонта?
Около 20 кг при длине более одного метра.

Что дальше планируют учёные?
В следующем году будут проводиться раскопки с целью найти продолжение скелета и, возможно, следы деятельности человека.

Мифы и правда

  • Миф: мамонты жили только в Сибири.
    Правда: их останки находят и в Казахстане, и в Европе.

  • Миф: ледник покрывал всю территорию Казахстана.
    Правда: он находился севернее, на границе с Тюменью.

  • Миф: такие находки можно хранить дома.
    Правда: без специальных условий кости быстро разрушаются.

Сон и психология

Интересно, что подобные открытия действуют и на психологию общества. Люди начинают ощущать свою связь с прошлым, а у самих исследователей находка вызывает чувство гордости и вдохновения. По словам историков, работа с древними артефактами помогает лучше понимать собственное место во времени.

Три интересных факта

  1. Мамонты вымерли примерно 10 тысяч лет назад, но небольшие популяции жили на острове Врангеля до 4 тысяч лет назад.
  2. В среднем рост взрослого мамонта достигал 3-3,5 метров, а вес — до 6 тонн.
  3. На территории Казахстана ранее находили бивни, но столь крупная кость попадается крайне редко.

Исторический контекст

  1. Первые находки мамонтовых костей на территории Казахстана датируются серединой XX века.
  2. В 1960-е годы местные музеи пополнились коллекциями бивней и скелетов.
  3. Новая находка может стать первым официальным палеолитическим памятником региона.

