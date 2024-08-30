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В Ульяновске планируется провести масштабный Deus Fest, закрывающий летний сезон
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В Ульяновске на праздник обещают концерты, кино под открытом небом и экскурсии по кладбищу

В Ульяновске планируется провести масштабный Deus Fest, закрывающий летний сезон

31 августа в креативном пространстве "Квартал" пройдёт закрытие летнего сезона — Deus Fest. В программе: музыка, стрит-фуд, маркет и мастер-классы. Начало в 16:00, вход — свободные взносы.

В программу органного вечера войдут композиции таких композиторов, как Доуленд, Вивальди, Пёрселл, Сен-Санс и Гендель. Солировать будут заслуженная артистка России Вера Чиркина, вокалистка Эльмира Сидорова, Олег Кисилёв на лютне и Наталья Козлова за органом. Аккомпанировать будет струнный ансамбль "Арт-квартет".

31 августа в 16:00 на экскурсии по Воскресенскому некрополю можно будет узнать интересные факты о прошлом. Например, зачем архиепископ ходил в женском белье, в чём мистика смерти скульптора, что скрывают склепы и многое другое.

1 сентября в 19:00 в баре "Пятница" пройдёт комедийно-астрологическое шоу "Астрологика". Здесь можно будет составить натальную карту, определить космограмму человека и обратиться за помощью к картам таро. Стоимость можно уточнить у организаторов.

Любители рока тоже не останутся без внимания. 1 сентября в 19:00 в ROCK STAR PUB начнётся концерт саратовской группы "Tom Wear". Они обещают исполнить металл на восьмиструнной гитаре и представить новый альбом "О страстях и пороках". Стоимость можно узнать у организаторов.

Фото: From Wikimedia Commons/ CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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