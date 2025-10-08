Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Stas Lobov is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:27

Маленький город с большим именем: как Ликино-Дулево стало символом русского фарфора

Путеводитель по Ликино-Дулево: музеи, храмы и традиции старейшего фарфорового центра России

На востоке Московской области, среди лесов и тихих речек, расположен небольшой, но удивительно самобытный город Ликино-Дулево. Несмотря на скромные размеры, он известен далеко за пределами России — как родина знаменитого дулёвского фарфора, символа изысканности и художественного мастерства.

Здесь история тесно переплетается с ремеслом, а воздух будто пропитан ароматом глины и красок. Приезжая в Ликино-Дулево, вы словно попадаете в живой музей русской промышленности и народного искусства, где каждое здание хранит тепло человеческих рук.

Город, рожденный из глины и таланта

История Ликино-Дулева началась почти два века назад, в 1832 году, когда мастер и предприниматель Терентий Кузнецов, представитель знаменитой династии керамистов, приобрёл землю близ деревни Ликино и пустоши Дулёво. На этом месте он основал завод по производству фарфора.

С тех пор именно фарфор стал душой города. Завод Кузнецова развивался стремительно, превратившись в одно из крупнейших предприятий Российской империи. Его изделия ценили за утончённость форм и особую "дулёвскую белизну" — мягкий, тёплый оттенок, отличающийся от холодного блеска европейских фарфоровых мануфактур.

После революции завод был национализирован и получил название Дулёвский фарфоровый завод, став гордостью советской промышленности.

Сокол — символ мастерства

Настоящую славу предприятию принесли советские художники и скульпторы. В 1950-х годах одна из работ — статуэтка "Сокол" — получила высшую награду на выставке в Брюсселе. С тех пор грациозная птица стала фирменным знаком предприятия, и силуэт сокола до сих пор красуется на обратной стороне каждой чашки и тарелки.

Сегодня завод остаётся старейшим и крупнейшим производителем фарфора в России. Его продукция экспортируется в десятки стран, а экскурсии на производство пользуются огромной популярностью среди туристов.

Город с душой старой Руси

Несмотря на промышленную славу, Ликино-Дулево бережно хранит дух провинциального Подмосковья и древней Руси. Историки утверждают, что первые поселения на этой земле появились ещё в 1209 году.

Прогуливаясь по городу, можно ощутить атмосферу XV-XVI веков: тихие улочки, резные наличники, старинные церкви и доброжелательные жители. Здесь время будто течёт медленнее, позволяя насладиться спокойствием и красотой.

Храм Иоанна Богослова — жемчужина архитектуры

Одной из самых ярких достопримечательностей города считается Храм Иоанна Богослова, построенный в XIX веке в неовизантийском стиле. Его массивные, но изящные формы создают ощущение торжественности и света.

Фасады украшены арками и орнаментами, а внутреннее убранство поражает богатством росписей и фресок. Это не просто храм, а настоящее произведение искусства, где каждый элемент пропитан верой и вдохновением.

Дулёвский краеведческий музей

Чтобы по-настоящему понять историю Ликино-Дулева, стоит заглянуть в краеведческий музей, расположенный в старинном особняке. Семь залов музея рассказывают о развитии города: от первых поселений до современности.

Здесь собраны редкие фотографии, документы, предметы быта и, конечно же, старинные фарфоровые изделия. Особый интерес вызывает раздел, посвящённый династии Кузнецовых — людям, превратившим обычную глину в белое золото России.

Фабрика красок и деколей — искусство цвета

Не менее интересным объектом считается Дулёвский красочный завод - предприятие с вековой историей и единственное в России, выпускающее краски для фарфора, фаянса, стекла и ювелирных изделий. Сегодня оно входит в число крупнейших производителей Европы.

Здесь создают краски и деколи, с помощью которых фарфоровые изделия обретают свой неповторимый узор. Многие мастера сравнивают этот процесс с ювелирным искусством — настолько тонка и точна работа художников.

Автомобильная слава: ЛиАЗ

Ликино-Дулево известно не только фарфором. Именно здесь, в 1933 году, появился Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Сначала предприятие выпускало простые каркасы для грузовиков, но уже в 1959 году началось производство пассажирских автобусов.

Легендарный "ЛиАЗ-677" стал символом советского автопрома и до сих пор вызывает ностальгию у многих россиян. За надёжность и удобство его называли "самым лучшим пассажирским автобусом".

Сегодня завод по-прежнему работает, выпуская современные модели автобусов, в том числе электробусы, используемые в Москве и других городах страны.

Что посмотреть в Ликино-Дулеве

  1. Фарфоровый завод - экскурсии по производству и фирменный магазин, где можно купить оригинальные изделия.
  2. Храм Иоанна Богослова - архитектурная жемчужина города.
  3. Краеведческий музей - семь залов истории и фарфора.
  4. Дулёвский красочный завод - место, где рождаются цвета для керамики.
  5. Музей ЛиАЗа - экспозиция, посвящённая истории легендарных автобусов.

Сегодня Ликино-Дулёво — это уютный промышленный и культурный город, где бережно сохраняют традиции и мастерство предков. Здесь гармонично соседствуют вековые храмы, музеи, старинные особняки и современные предприятия.

Посещение Ликино-Дулёво станет не просто путешествием, а настоящим погружением в русскую художественную и ремесленную культуру, где каждая улица хранит историю, а каждый предмет из дулёвского фарфора напоминает о богатом наследии российского искусства.

