На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка

08.09.2025 в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

08.09.2025 в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

08.09.2025 в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

08.09.2025 в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

08.09.2025 в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии. Предприниматель заявил, что планирует защитить диссертацию и получить докторскую степень.

08.09.2025 в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге рынка труда России, уступив лишь Москве, Петербургу, Татарстану и Подмосковью.

08.09.2025 в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Около 60% свердловской молодежи готовы рассмотреть переезд в Пермь. В регионе создают комфортную среду и фестивали, чтобы удержать и привлечь молодых.

08.09.2025 в 14:11

Вместо моря — степь: как екатеринбуржцы оказались в Атырау

Самолёт Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно сел в Атырау. На борту находились около 300 пассажиров, причина посадки не раскрыта.

