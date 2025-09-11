Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:34

На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами

На Уктусе в Екатеринбурге планируют возвести новый жилой квартал. Проект уже вынесен на общественные обсуждения, сообщает мэрия города.

Где именно

Застройка предполагается на участке в границах улиц:

  • Щербакова,

  • Павлодарской,

  • Дальневосточной,

  • а также переулков Короткий и Широкий.

Сейчас на этой территории расположено более 600 гаражей и парковок.

Что изменится

Согласно документу, предлагается:

  • изменить границы территориальных зон Ц-2 (общественно-деловая зона) и Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки),

  • установить новые зоны: ЦС-6 (объекты общего образования) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

Иными словами, проект предполагает появление многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Когда и как пройдут обсуждения

Общественные обсуждения открыты с 2 по 26 сентября.
Экспозиция проекта размещена в здании горадминистрации и будет доступна для просмотра до 18 сентября включительно.

