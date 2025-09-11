На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка
На Уктусе в Екатеринбурге планируют возвести новый жилой квартал. Проект уже вынесен на общественные обсуждения, сообщает мэрия города.
Где именно
Застройка предполагается на участке в границах улиц:
-
Щербакова,
-
Павлодарской,
-
Дальневосточной,
-
а также переулков Короткий и Широкий.
Сейчас на этой территории расположено более 600 гаражей и парковок.
Что изменится
Согласно документу, предлагается:
-
изменить границы территориальных зон Ц-2 (общественно-деловая зона) и Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки),
-
установить новые зоны: ЦС-6 (объекты общего образования) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).
Иными словами, проект предполагает появление многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры.
Когда и как пройдут обсуждения
Общественные обсуждения открыты с 2 по 26 сентября.
Экспозиция проекта размещена в здании горадминистрации и будет доступна для просмотра до 18 сентября включительно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru