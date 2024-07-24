В городе Харькове произошла серия мощных взрывов, о чем сообщило информационное агентство Укринформ через свой Telegram-канал. Примечательно, что к моменту публикации этой информации сигнал воздушной тревоги в Харьковской области не прекращался уже 19 часов.

Глава города Игорь Терехов подтвердил факт взрывов, уточнив, что они произошли в промышленной зоне Харькова. Он также отметил, что это уже пятый случай подобных инцидентов за последние сутки.

Стоит напомнить, что российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, были замешаны украинские спецслужбы. С того времени атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

С момента начала этих действий воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, иногда охватывая всю страну. Однако представитель президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские военные в ходе боевых действий с ВСУ избегают ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство внутренних дел Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International.)