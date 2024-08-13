Три упражнения, которые мгновенно укрепят вашу спину: проверьте сами

Здоровая и крепкая спина — залог хорошего самочувствия и правильной осанки. Если вы хотите укрепить спину, избежать болей и улучшить осанку, попробуйте эти три упражнения.

Планка. Это одно из самых эффективных упражнений для укрепления не только спины, но и всего корпуса. Ложитесь на пол лицом вниз, опирайтесь на локти и пальцы ног, выпрямите тело в одну линию и удерживайте это положение как можно дольше. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.

Супермен. Ложитесь на живот, вытяните руки вперед. Одновременно поднимите руки и ноги, напрягая мышцы спины. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и медленно опуститесь. Повторите 10-15 раз. Это упражнение помогает укрепить нижнюю часть спины и ягодицы.