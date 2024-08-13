Три упражнения, которые мгновенно укрепят вашу спину: проверьте сами

Здоровая и крепкая спина — залог хорошего самочувствия и правильной осанки. Если вы хотите укрепить спину, избежать болей и улучшить осанку, попробуйте эти три упражнения.
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Планка. Это одно из самых эффективных упражнений для укрепления не только спины, но и всего корпуса. Ложитесь на пол лицом вниз, опирайтесь на локти и пальцы ног, выпрямите тело в одну линию и удерживайте это положение как можно дольше. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.
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Супермен. Ложитесь на живот, вытяните руки вперед. Одновременно поднимите руки и ноги, напрягая мышцы спины. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и медленно опуститесь. Повторите 10-15 раз. Это упражнение помогает укрепить нижнюю часть спины и ягодицы.
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Гиперэкстензия. Для выполнения этого упражнения вам понадобится скамья или устойчивое место, где можно закрепить ноги. Ложитесь животом на скамью так, чтобы верхняя часть тела свободно свисала. Медленно поднимайте корпус, используя мышцы спины, затем опускайтесь обратно. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.
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