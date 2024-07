Обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис в своей статье отметил, что укрепление сотрудничества России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) представляет серьезный вызов для НАТО.

По словам автора, ШОС в определенном смысле является альтернативной версией Североатлантического альянса. На долю этой организации приходится более 30% мирового ВВП, она охватывает 80% евразийского континента и 40% населения планеты.

Ставридис подчеркнул, что благодаря регулярным военным учениям, соглашениям о технологическом сотрудничестве и другим связям, ШОС может помочь Пекину и Москве "продемонстрировать свою геополитическую мощь".

Автор выразил опасение, что Россия и Китай могут использовать ШОС для отвлечения крупных региональных держав, таких как Турция и Саудовская Аравия (последняя является партнером по диалогу и стремится к полноправному членству), от возглавляемого США миропорядка, что станет проблемой для Запада.

ШОС — международная организация, созданная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, а 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, а странами-партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Фото: www. flickr. com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)