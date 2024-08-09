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На Украине на фоне проблем с электроэнергией повысили зарплату руководству
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"Укрэнерго" повышает зарплаты руководству на фоне жестких веерных отключений

На Украине на фоне проблем с электроэнергией повысили зарплату руководству "Укрэнерго"

В то время как украинцы сталкиваются с продолжительными отключениями электроэнергии, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" увеличила заработную плату своего руководящего состава на 30% в июле.

Согласно информации, опубликованной агентством УНИАН, топ-менеджеры компании получили в июле 2.2 миллиона гривен (53.4 тысячи долларов) в качестве зарплаты, что на 500 тысяч гривен (12.1 тысячи долларов) больше, чем в предыдущем месяце.

Причины повышения зарплат руководства "Укрэнерго" остаются неясными. Примечательно, что июль стал месяцем с наиболее жесткими графиками веерных отключений, когда жители Украины были вынуждены обходиться без электричества по 14-16 часов в сутки.

За первые семь месяцев 2024 года пятеро руководителей "Укрэнерго" получили в общей сложности почти 22 миллиона гривен (534.6 тысячи долларов) в качестве заработной платы.

Еще в апреле глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал о периодическом дефиците электроэнергии в стране.

Компания также сообщала о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры и призывала граждан к экономии электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко рекомендовал населению готовиться к возможным блэкаутам и приобретать генераторы.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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