Владимир Кудрицкий, который был председателем правления оператора украинской системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", недавно был уволен из-за неспособности осуществить защиту энергетических объектов от ударов Российской Федерации. Это событие плохо сказывается на системе управления энергетикой на Украине, информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.

В материале сообщается, что энергетический сектор Украины на данный момент пребывает в состоянии крайнего замешательства. Увольнение Владимира Кудрицкого поспособствовало тому, что на вершине управления организацией начался бунт.

Как заявил американской медиа-организации украинский политик, народный депутат Украины IX созыва Андрей Жупанин, уход с должности Кудрицкого был инициативой профильного министерства. Он также добавил, что оно хочет полностью контролировать деятельность оператора системы передачи энергии на Украине, освободившись от просуществовавшего долгое время в организации директора.

Однако мультимедийное издание акцентировало внимание читателей на том, что изменения в "Укрэнерго" никаким образом не смогут улучшить тяжкое положение, которое сложилось на сегодняшний день в энергетике Украины. Украинская энергосистема морально подготавливается к гибельному зимнему периоду, информирует Politico.

Фото: Panoramio / Yuri Geler (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)