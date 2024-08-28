Энергетический кризис на Украине: страна готовится к суточным отключениям электричества"

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о введении масштабных ограничений в подаче электроэнергии на территории Украины.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в социальных сетях компании, 29 августа планируется применение графиков отключения электроэнергии в течение всех 24 часов.

Это решение было принято на фоне недавних инцидентов, о которых сообщали украинские власти и СМИ в начале недели. В понедельник в ряде регионов страны были зафиксированы взрывы, что привело к введению экстренных отключений электроэнергии по всей территории Украины, о чем информировал энергетический холдинг ДТЭК.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко охарактеризовал ситуацию в энергосистеме страны как сложную. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил факт повреждения энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Стоит отметить, что подобные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

С тех пор объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране регулярно подвергаются атакам. Это привело к тому, что воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, часто охватывая всю территорию страны.

Фото: www.flickr.com/Matt Wiebe (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)