Украшения на правой руке двукратного олимпийского чемпиона из Гонконга привлекли внимание зрителей

Зрителей поразили не только фехтовальное мастерство Чона Калонга, но и тщательно подобранные украшения

Чон Калонг является первым двукратным олимпийским чемпионом Гонконга, который выиграл соревнования по рапире среди мужчин в Токио и Париже.

Издание Vogue поделилось с читателями фотографиями, на которых в кадр попали украшения с правой руки Чона Калонга. Тщательно подобранная коллекция украшений заинтриговала многих, придав дополнительный блеск триумфу олимпийца.

Винтажный браслет Van Cleef & Arpels Alhambra - главное украшение на правой руке Чонга. Браслет в виде четырехлистного клевера, который символизирует удачу, вполне подходящий аксессуар для матча за золотую медаль.

Кольцо и браслет Cartier Love, а также кольца Hoorsenbuhs Micro Dame с тремя звеньями из белого и желтого золота напоминают о непреходящей любви и преданности своему виду спорта. Вся коллекция стоит более 130 тысяч гонконгских долларов. Самый дорогой из них браслет Cartier Love, его стоимость оценивается в 58 тысяч гонгонских долларов. 1 гонконгский доллар сегодня стоит около 11 рублей.

Некоторые спортсмены участвуют в соревнованиях в стандартной форме, другим, как Чону Калонгу, важно присутствие каких-то аксессуаров.

Фото: Freepik/viarprodesign