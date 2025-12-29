Украшали по-разному, чувствовали одинаково: какие мегаполисы попали в топ

Новогоднее оформление городов остаётся для россиян важной частью праздничной атмосферы и напрямую влияет на восприятие зимних праздников. В этом году жители страны вновь определили лидеров по уровню праздничного убранства мегаполисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Лидеры новогоднего рейтинга

Самым красиво украшенным городом России россияне назвали Москву. Столица получила 4,35 балла из пяти возможных, уверенно заняв первое место в рейтинге. Респонденты высоко оценили масштаб иллюминации, оформление центральных улиц и общественных пространств, а также общее ощущение праздника.

Второе место занял Краснодар, набравший 4,06 балла. Город получил высокие оценки за яркие световые инсталляции и праздничное оформление улиц. Третью строчку рейтинга заняла Казань с результатом 3,89 балла, лишь немного уступив Краснодару.

Города, близкие к тройке лидеров

Четвёртое место в списке занял Санкт-Петербург, который набрал 3,88 балла и буквально на сотые доли отстал от Казани. Далее в рейтинге расположились Новосибирск с оценкой 3,65 балла и Красноярск — 3,64 балла, что говорит о почти равном уровне восприятия праздничного оформления.

Замыкает список Челябинск, получивший 3,6 балла. Несмотря на более скромные оценки по сравнению с лидерами, город также вошёл в число мегаполисов, которые россияне отметили за заметную новогоднюю атмосферу.

Как проводилось исследование

Опрос был проведён сервисом SuperJob среди 9 тысяч респондентов из разных регионов страны. Участникам предлагалось оценить уровень новогоднего оформления крупнейших городов России по пятибалльной шкале. Полученные данные легли в основу итогового рейтинга.

Исследование было опубликовано на фоне начала двухдневной рабочей недели, которая стартовала в России 29 декабря, что дополнительно усилило интерес к праздничной тематике и атмосфере в городах.