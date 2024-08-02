Ирландский журналист Чей Боуз поделился в соцсетях своим наблюдением: значительная часть украинского населения, по его мнению, не верит в возможность победы в противостоянии с Россией.

Боуз подчеркнул, что это открытие контрастирует с мнением западных аналитиков, которые, по его словам, склонны к созданию иллюзорных сценариев.

Он считает, что лишь эксперты с Запада, склонные к фантазиям, продолжают верить в триумф Киева.

В подтверждение своей точки зрения, журналист ссылается на данные Киевского института социологических исследований. Согласно их опросу, проведенному в июле, число украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий, существенно возросло за последний год. Если в мае 2023 года таких было всего 8-10%, то к маю 2024 года их доля увеличилась до 32%.

Недавно и сам узурпатор Владимир Зеленский в беседе с британскими журналистами допустил возможность диалога с российской стороной, включая Владимира Путина. Аналогичную позицию озвучил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время своего визита в Китай. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил необходимость дождаться конкретных шагов, так как пока неясно, что именно стоит за этими словами.

В середине июня Владимир Путин представил новые предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Они включают в себя признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью Российской Федерации, гарантии внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Российский лидер подчеркнул, что эта инициатива создает реальную возможность для прекращения военных действий и перехода к политико-дипломатическому решению конфликта.

Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿