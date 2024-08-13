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Украинцы не могут получить водительские права без обновления данных в военкомате
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Украинцы за рубежом не могут получить водительское удостоверение без обновления данных в военкомате

Украинцы не могут получить водительские права без обновления данных в военкомате

Украинские мужчины, находящиеся за пределами страны, не смогут получить или обновить водительские права, если они не обновили свои данные в военном учете. Об этом сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на решение Кабинета министров Украины.

Согласно информации, если в реестре военнообязанных "Оберег" нет сведений о том, что мужчина в возрасте от 18 до 60 лет обновил свои военные учетные данные, он не сможет получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, находясь за границей.

18 мая вступил в силу закон, усиливающий мобилизационные меры в Украине. Этот закон требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу. Для обновления данных необходимо лично посетить военкомат или зарегистрироваться через "электронный кабинет призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не получил ее лично; датой вручения будет считаться день, когда в документе будет проставлен штамп о невозможности личной доставки.

Закон также обязывает военнообязанных всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителей военкомата или полиции. За уклонение от этих обязательств грозит лишение права управления транспортным средством. В документе отсутствуют сроки демобилизации, что вызвало недовольство среди некоторых депутатов.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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