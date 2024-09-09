Опрос показал, что украинцы не верят в перемены после перестановок в правительстве

Опрос, проведенный украинской компанией Active Group, показал, что почти 60% населения Украины не верит в то, что последние изменения в составе правительства приведут к улучшению их жизни.
По данным исследования, 58,8% украинцев полагают, что управление страной после кадровых перестановок останется на прежнем уровне. 4,1% опрошенных считают, что ситуация ухудшится, а 5,8% уверены в значительном осложнении положения.
В то же время, только 13,5% респондентов надеются на улучшение, и 17,8% участников опроса не смогли определиться с ответом.
Опрос был осуществлен 7 сентября в онлайн-формате, респонденты заполняли анкеты, достигнув возраста 18 лет и старше. В исследовании приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность опроса не превышает 4%.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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