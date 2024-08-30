В районе, контролируемом Вооруженными Силами Украины (ВСУ), вблизи Покровска (до переименования известного как Красноармейск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), возникли жалобы среди военнослужащих из-за перемещения части подразделений для проведения операций в Курской области, как отражено в публикации газеты Guardian. Один из командиров ВСУ, чьи подразделения дислоцированы возле Покровска, отметил значительное ухудшение условий для украинских бойцов на фоне действий в Курской области.

Тем не менее, другие военнослужащие Украины указывают на причины ухудшения обстановки, не связанные с операциями в Курской области, а обусловленные переутомлением личного состава, участвующего в боевых действиях начиная с 2022 года.

Покровск, находящийся на северо-западе ДНР, является важным транспортным узлом, соединяющим Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также обеспечивающим железнодорожное сообщение с городами Краматорск и Славянск, находящимися под контролем Киева. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, сообщал о значительном продвижении российских войск в направлении Покровска, где продолжаются ожесточенные бои, в частности, в населенном пункте Гродовка.

По заявлению Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, утром 6 августа подразделения ВСУ начали наступательные действия с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится поражением противника и выходом на государственную границу. По информации от 30 августа от Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении украинская сторона потеряла до 7800 военнослужащих и 75 танков.

Президент России Владимир Путин обвинил киевские власти в провокациях и неизбирательных обстрелах, в том числе по гражданским объектам, и заверил, что противник получит адекватный ответ, а все поставленные перед Россией задачи будут выполнены. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

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