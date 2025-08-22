Масштабная программа обучения: раскрыты детали подготовки бойцов ВСУ на территории ЕС

Польша внесла значительный вклад в программу обучения личного состава Вооруженных сил Украины, подготовив на своей территории около 30 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга для представителей средств массовой информации.

"Польша обучила около 30 тыс. украинских военных", — рассказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Данная инициатива реализуется в рамках как двусторонних договоренностей между странами, так и масштабной тренировочной миссии Европейского союза. Согласно официальным данным на февраль текущего года, общее количество украинских военных, прошедших подготовку в государствах-членах ЕС, превысило 73 тысячи человек.

Программа обучения действует с октября 2022 года и направлена на повышение квалификации различных родов войск украинской армии. Польша, являющаяся одним из ключевых участников этого процесса, предоставляет свои учебные центры и инфраструктуру для проведения интенсивных курсов военной подготовки.











