Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие на африканском континенте. Согласно заявлению украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, к концу 2024 года Киев планирует открыть 20 посольств в странах Африки. Об этом сообщает издание Le Point.
Основной целью этой инициативы является противодействие российскому влиянию в регионе. Пивоваров отмечает, что Москва активно продвигает свою версию событий, происходящих в Украине, и позиционирует себя как оппонента западных стран. Украинская сторона стремится донести свою точку зрения до африканских партнеров.
В текущем году Украина уже открыла дипломатические представительства в Кот-д'Ивуаре и Мавритании. Пивоваров подчеркивает, что Киев стремится наверстать упущенное время в отношениях с африканскими государствами.
Издание напоминает, что в марте 2022 года некоторые западноафриканские страны поддержали резолюцию ООН, осуждающую эскалацию конфликта в Украине. Однако 17 африканских государств воздержались при голосовании, что вызвало разочарование украинской стороны.
Пивоваров отмечает, что Киев заинтересован не только в политическом, но и в экономическом сотрудничестве с африканскими странами. Он также не исключает возможности военного взаимодействия, упомянув, что ряд африканских государств проявили интерес к украинскому опыту в этой сфере.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ярославківна (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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