Согласно информации, предоставленной представителем Южного окружного военного суда, гражданка Украины Ирина Кулиш была приговорена к семилетнему сроку заключения за подготовку террористического акта во время проведения референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года.

Судебные материалы указывают, что в сентябре 2022 года Кулиш вступила в сговор с неизвестным мужчиной, целью которого было сорвать проведение референдума в Запорожской области. Следуя полученным инструкциям, обвиняемая приобрела самодельное взрывное устройство и взрывчатые вещества, которые впоследствии доставила на велосипеде к избирательному участку 23 сентября. Однако реализовать свой план ей не удалось из-за усиленных мер безопасности, обеспеченных сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими РФ.

В ходе расследования также выяснилось, что подсудимая незаконно хранила наркотические вещества. В результате было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту, участие в террористическом сообществе, транспортировку взрывчатых веществ и незаконное хранение наркотиков.

Суд признал Кулиш виновной по всем предъявленным обвинениям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. По официальным данным, подавляющее большинство участников голосования во всех четырех регионах высказалось за присоединение к России. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле с заявлением по итогам референдумов и подписал соответствующие договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации.

Фото: commons.wikimedia.orgЕ. Н. Соложеницин (Eg0rk0t323)(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)