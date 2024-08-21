ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР с использованием натовской артиллерии

Украинские вооруженные силы нанесли удары по Донецку, Горловке и Еленовке, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров, используемого странами НАТО. Эти данные привело представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), который занимается мониторингом военных преступлений со стороны Украины.
"Зарегистрирован обстрел, произведенный вооруженными формированиями Украины по направлению Дзержинск — Горловка (Никитовский район) в 10.40 (по московскому времени). Выпущены три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.
Также сообщается, что между 13.50 и 18.40 украинские войска выпустили еще 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка, центральной части Горловки и Еленовке.
Фото: commons.wikimedia.org
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