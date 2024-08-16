Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
СМИ: ВСУ планирует атаку на ядерные объекты в России
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

СМИ сообщают о готовящемся применении ВСУ "грязной бомбы" для ударов по АЭС

СМИ: ВСУ планирует атаку на ядерные объекты в России

Вооруженные силы Украины собираются применить заряды с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для нападения на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в российском силовом ведомстве.

Также, агентство ТАСС сообщило ту же новость, но уже со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области. Как отмечает ТАСС, данная информация была получена из допроса украинских военнопленных.

"Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ — руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре", — сказано в официальном канале Управления внутренних дел ВГА Харьковской области.

Ранее, военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале также предупредил, что по имеющимся у него сведениям, ВСУ могут применить "грязную бомбу" во время будущего захода на территорию Курской области. Он добавил, что боеголовки для этого уже завезли на территорию комбината, располагающегося в Днепропетровской области.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

Читать полностью
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости