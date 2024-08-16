Вооруженные силы Украины собираются применить заряды с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для нападения на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в российском силовом ведомстве.
Также, агентство ТАСС сообщило ту же новость, но уже со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области. Как отмечает ТАСС, данная информация была получена из допроса украинских военнопленных.
"Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ — руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре", — сказано в официальном канале Управления внутренних дел ВГА Харьковской области.
Ранее, военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале также предупредил, что по имеющимся у него сведениям, ВСУ могут применить "грязную бомбу" во время будущего захода на территорию Курской области. Он добавил, что боеголовки для этого уже завезли на территорию комбината, располагающегося в Днепропетровской области.
Фото: commons.wikimedia.org
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе
Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.