СМИ сообщают о готовящемся применении ВСУ "грязной бомбы" для ударов по АЭС

Вооруженные силы Украины собираются применить заряды с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для нападения на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в российском силовом ведомстве.

Также, агентство ТАСС сообщило ту же новость, но уже со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области. Как отмечает ТАСС, данная информация была получена из допроса украинских военнопленных.

"Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ — руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре", — сказано в официальном канале Управления внутренних дел ВГА Харьковской области.

Ранее, военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале также предупредил, что по имеющимся у него сведениям, ВСУ могут применить "грязную бомбу" во время будущего захода на территорию Курской области. Он добавил, что боеголовки для этого уже завезли на территорию комбината, располагающегося в Днепропетровской области.

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