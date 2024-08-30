Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
WP: крушение F-16 стало серьёзным ударом по Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В США считают крушение F-16 ВСУ серьёзным ударом по Украине

WP: крушение F-16 стало серьёзным ударом по Украине

Крушение лёгкого истребителя четвёртого поколения F-16 стало крупной неприятностью для Украины. Об этом информирует американская ежедневная газета Washington Post.

В материале говорится, что крушение столь дорогостоящего летательного аппарата, а также гибель известного пилота Алексея Меся стали невероятным ударом для украинской стороны.

Кроме того, издающаяся в столице Соединённых Штатов Америки газета акцентировала внимание читателей на том, что погибший пилот был одним из шести граждан Украины, которые были проинструктированы и прошли обучение для того, чтобы летать на данном американском истребителе.

Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (the image is in the public domain)

Мир

В Японии тайфун

В Японии тайфун "Шаньшань" унёс жизни четырех человек, 104 травмированы

Мощнейший за последние годы тайфун "Шаньшань" продолжает разрушительный путь на японском острове Кюсю. Вызванные им оползни и обрушение зданий стали причиной смерти как минимум четырех человек, более сотни местных жителей получили травмы различной степени тяжести, двое числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.

Читать полностью
В Новой Зеландии скончался король маори

В Новой Зеландии скончался король маори

На семидесятом году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает местный телеканал RNZ. Как говорят представители правящей семьи, монарх ушёл в мирно, в окружении родных.

Читать полностью

Общество

Певица Аллегрова получает большие гонорары благодаря любви поклонников — музкритик

Певица Аллегрова получает большие гонорары благодаря любви поклонников — музкритик

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил большие гонорары певицы Ирины Аллегровой любовью аудитории.

Читать полностью
За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.

Читать полностью

Новости