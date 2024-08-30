В США считают крушение F-16 ВСУ серьёзным ударом по Украине

Крушение лёгкого истребителя четвёртого поколения F-16 стало крупной неприятностью для Украины. Об этом информирует американская ежедневная газета Washington Post.
В материале говорится, что крушение столь дорогостоящего летательного аппарата, а также гибель известного пилота Алексея Меся стали невероятным ударом для украинской стороны.
Кроме того, издающаяся в столице Соединённых Штатов Америки газета акцентировала внимание читателей на том, что погибший пилот был одним из шести граждан Украины, которые были проинструктированы и прошли обучение для того, чтобы летать на данном американском истребителе.
Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (the image is in the public domain)
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