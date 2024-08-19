Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея
  1. Главная
  2. Мир

Мэр Рима назвал украинца идиотом: порча культурной ценности дорого обошлась туристу из Украины

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Как сообщает Roma Today, туриста застукали за нанесением своего имени на стене Колизея. Он был задержан охраной после того, как неравнодушная женщина сообщила о его действиях. Незадачливый путешественник оказался гражданином Украины, который посещал памятник архитектуры вместе с двумя друзьями. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию.

"Хорошо, что вмешались правоохранительные органы, которые остановили автора нового акта вандализма в ущерб Колизею. В городе, богатом сокровищами, внесенными в список всемирного наследия, определенно не может быть места для хулиганов и идиотов", — прокомментировал ситуацию мэр Рима Роберто Гуальтьери.

По информации издания La Repubblica, 19-летнему украинцу грозит до трёх лет тюрьмы за вандализм.

Фото: pixnio.com/Кевин Бринтнолл(public domain)

Мир

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью
Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.

Читать полностью

Общество

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.

Читать полностью
Алёна Апина рассказала о двух своих неудачных браках: осталась только фамилия и дочь

Алёна Апина рассказала о двух своих неудачных браках: осталась только фамилия и дочь

Певица Алёна Апина объяснила, почему у неё не сложились отношения с мужьями в двух своих браках.

Читать полностью

Новости