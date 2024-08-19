Мэр Рима назвал украинца идиотом: порча культурной ценности дорого обошлась туристу из Украины

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Как сообщает Roma Today, туриста застукали за нанесением своего имени на стене Колизея. Он был задержан охраной после того, как неравнодушная женщина сообщила о его действиях. Незадачливый путешественник оказался гражданином Украины, который посещал памятник архитектуры вместе с двумя друзьями. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию.

"Хорошо, что вмешались правоохранительные органы, которые остановили автора нового акта вандализма в ущерб Колизею. В городе, богатом сокровищами, внесенными в список всемирного наследия, определенно не может быть места для хулиганов и идиотов", — прокомментировал ситуацию мэр Рима Роберто Гуальтьери.

По информации издания La Repubblica, 19-летнему украинцу грозит до трёх лет тюрьмы за вандализм.

Фото: pixnio.com/Кевин Бринтнолл(public domain)