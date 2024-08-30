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Сырский назначил нового командующего ВВС Украины
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Генштаб Украины озвучил имя нового главы Воздушный сил

Сырский назначил нового командующего ВВС Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил нового исполняющего обязанности командующего ВВС Украины. Им стал 59-летний генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Эту информацию озвучил украинский Генштаб.

В период с 2006 по 2008 год Кривоножко проходил военную службу в качестве командира 114 бригады тактической авиации. В 2015 году он возглавил воздушное командование "Центр".

Ранее сообщалось об увольнении Владимиром Зеленским бывшего командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука*. Это увольнение СМИ связывают с недавним крушением американского истребителя F-16 над Хмельницкой областью.

*внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: commons.wikimedia.org

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