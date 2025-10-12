Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:40

Восемь месяцев в подвале: украинский боец сдался после отчаянного ожидания ротации

В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале

Необычная история произошла в Волчанске — российские военные взяли в плен бойца 57-й бригады ВСУ Виктора Мовчана, который провёл восемь месяцев в подвале, ожидая ротации.

Восемь месяцев ожидания

54-летний уроженец Винницкой области рассказал, что был насильно мобилизован в 2023 году. После ранения он несколько раз уходил в отпуск, а в феврале 2025-го командование отправило его в Волчанск — «сменить побратима».

Но вернуться домой мужчине не суждено было.

«Начали нас бомбить "Грады", "Солнцепёки", миномёты. Мы перешли в подвал — думали, так безопаснее. И просидели там восемь месяцев. Я командиру говорил: "Сколько можно?" — а он отвечал: "Витя, менять некем. У нас нет людей. Жди"», — рассказал Мовчан в видео, опубликованном Telegram-каналом «Северный ветер».

Решение сдаться

Оставшись без связи и поддержки, украинский солдат решил добровольно сдаться российским силам. Сейчас он находится в плену.

По словам Мовчана, его решение стало следствием отчаяния и безысходности — на позиции никто не приходил, боеприпасы заканчивались, а связь с командованием фактически отсутствовала.

