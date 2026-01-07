Тихий жест с громким смыслом: Украина теряет поддержку ещё одной европейской страны

Символическое оформление зданий чешских властей вновь оказалось в центре внимания после смены политического руководства страны. В Праге зафиксированы изменения, которые напрямую затрагивают внешнеполитические сигналы, транслируемые государственными институтами. Об этом сообщает портал Idnes.

Флаг Украины сняли со здания правительства

Со здания правительства Чехии в центре Праги был снят флаг Украины, который находился там с 2022 года. Теперь у входа в правительственное здание размещён флаг Европейского союза.

Как отмечает Idnes, демонтаж украинских флагов начался после того, как по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года к власти пришла коалиция в составе движений ANO, SPD и партии "Автомобилисты". С этого момента украинская символика постепенно исчезает с фасадов госучреждений и ведомств.

Политический контекст решений

Портал подчёркивает, что снятие флага с правительственного здания не является единичным случаем. Аналогичные шаги предпринимались и в других органах власти.

Прецедент в парламенте

Idnes напоминает, что первым подобное решение принял спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура. Он распорядился снять флаг Украины со здания парламента уже на второй день после своего избрания на пост председателя нижней палаты.