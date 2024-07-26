Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью ТСН прокомментировал итоги своего визита в Китай, подчеркнув независимость Киева в принятии решений относительно мирных переговоров.
Глава украинского внешнеполитического ведомства отверг предположения о возможном давлении со стороны Пекина или западных союзников в вопросе переговорного процесса. Он подчеркнул, что это не просто дипломатические заявления, а реальная позиция поддерживающих Украину стран.
Визит Кулебы в Китай проходил с 23 по 26 июля. В ходе встречи с министром иностранных дел КНР украинский дипломат выразил готовность Киева к переговорам с российской стороной. Однако это заявление противоречит ранее принятому на Украине законодательному запрету на ведение переговоров с Москвой.
Позднее украинское внешнеполитическое ведомство уточнило свою позицию, заявив об отсутствии признаков готовности к диалогу со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кулебы, отметил, что Кремлю неясны мотивы подобных заявлений и выразил надежду на скорейшее получение разъяснений. Песков предположил, что возвращение Киева к риторике о переговорах может быть связано с текущими трудностями украинского руководства.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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