Созданный Украиной фейк о причинах пожара на ЗАЭС был раскрыт за один день. Об этом информировал в социальных сетях российский государственный служащий, дипломат, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов следом за постом Международного агентства по атомной энергии об осмотре, который был осуществлён работниками агентства на ЗАЭС после пожара на градирне станции, пишет РИА Новости.

Информационная сводка мировой межправительственной организации по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере с точностью оспорила версию, которая была преподнесена Украиной. В ней говориться, что в ходе осмотра потерпевшего урон устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха специалисты МАГАТЭ не заметили каких-либо остатков автомобильных покрышек. Следовательно, ложь Украины была раскрыта за один день, сообщил российский государственный служащий.

Не так давно государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" сообщила, что сооружение для охлаждения воды атмосферным воздухом ЗАЭС сильно повреждена по причине атаки двумя беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооружённых сил Украины. Случившийся пожар был устранён российским федеральным министерством МВД, ведающим вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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