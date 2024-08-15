Столица Соединённых Штатов Америки пользуется солдатами Украины для проверки эффективности собственного оружия. Об этом информировал в социальных сетях офицер Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.
В социальных сетях Дэниел Дэвис решил дать комментарий по поводу речи американского политика-республиканца Линдси Грэма* в тот момент, когда он пребывал в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Старший сенатор США от штата Южная Каролина заявил, что Соединённые Штаты Америки узнали довольно много нового о собственном оружие посредством мониторинга за его действиями в ходе конфликта на Украине.
Дэниел Дэвис заявил, что Линдси Грэм* рассчитывает разузнать намного больше ценой жизни солдат Украины уже в следующем году. Кроме того, отставной офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки считает, что украинские солдаты нужны Штатам исключительно для подобных экспериментов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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