Солдат ВСУ запугивают лишением заработной платы с начала осени по причине того, что Украина на данный момент испытывает дефицит государственного бюджета. Об этом информировал украинский военнопленный Виталий, сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам мужчины, солдатам Украины заявили, что с начала осени текущего года им совсем перестанут выплачивать заработную плату. Как оказалось, это аргументировали дефицитом финансовых средств в бюджете.
Кроме того, он отметил, что жители Украины выплачивают обязательный, индивидуально безвозмездный платёж на армию, размер которого, ко всему прочему, регулярно увеличивается. Он также добавил, что жители на постоянной основе сталкиваются с блокировкой счетов и некоторой документации. При этом обратиться с данной проблемой можно исключительно в орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения — территориальный центр комплектования.
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