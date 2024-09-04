Перед тем как напасть на субъект Российской Федерации — Курскую область, главком ВСУ Александр Сырский поставил солдатам задачу пробиться на Курскую АЭС и установить там взрывчатое устройство. Об этом информировал российское агентство РИА Новости военнопленный Михаил Шкода.

Как он заявил, Сырский прибыл в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа, а, то есть за один день до того, как украинские боевики осуществили нападение на данный субъект Российской Федерации. Михаил Шкода рассказал, что в один момент они собрались в круг, и главком Вооружённых сил Украины заявил, что этот день станет историческим. Он тогда всем говорил приятные вещи, хвалил, добавляя, что, по словам сотрудников разведывательных служб, дороги уже будут открыты, и Вооружённых сил Российской Федерации на месте не должно быть. Кроме того, он сообщил, что украинские боевики должны с большой скоростью пробиться на Курскую АЭС.

После того как главком ВСУ уехал, украинские солдаты стали интересоваться у своих командиров, для чего им так необходима данная российская атомная электростанция. На подобные вопросы боевики получили ответ, что они хотят сделать сюрприз для РФ, установив там взрывчатое устройство. В соответствии с украинским планом, к тому времени солдаты Украины уже покинут Курскую АЭС, и там останутся только русские. После этого удалённо активируется бомба и осуществиться взрыв. В итоге украинская сторона должна была обвинить Российскую Федерацию в том, что она сама себя подорвала, объяснил военнопленный.

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