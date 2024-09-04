Перед тем как напасть на субъект Российской Федерации — Курскую область, главком ВСУ Александр Сырский поставил солдатам задачу пробиться на Курскую АЭС и установить там взрывчатое устройство. Об этом информировал российское агентство РИА Новости военнопленный Михаил Шкода.
Как он заявил, Сырский прибыл в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа, а, то есть за один день до того, как украинские боевики осуществили нападение на данный субъект Российской Федерации. Михаил Шкода рассказал, что в один момент они собрались в круг, и главком Вооружённых сил Украины заявил, что этот день станет историческим. Он тогда всем говорил приятные вещи, хвалил, добавляя, что, по словам сотрудников разведывательных служб, дороги уже будут открыты, и Вооружённых сил Российской Федерации на месте не должно быть. Кроме того, он сообщил, что украинские боевики должны с большой скоростью пробиться на Курскую АЭС.
После того как главком ВСУ уехал, украинские солдаты стали интересоваться у своих командиров, для чего им так необходима данная российская атомная электростанция. На подобные вопросы боевики получили ответ, что они хотят сделать сюрприз для РФ, установив там взрывчатое устройство. В соответствии с украинским планом, к тому времени солдаты Украины уже покинут Курскую АЭС, и там останутся только русские. После этого удалённо активируется бомба и осуществиться взрыв. В итоге украинская сторона должна была обвинить Российскую Федерацию в том, что она сама себя подорвала, объяснил военнопленный.
Фото: commons. wikimedia. org / Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
Владимир Кудрицкий, который был председателем правления оператора украинской системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", недавно был уволен из-за неспособности осуществить защиту энергетических объектов от ударов Российской Федерации. Это событие плохо сказывается на системе управления энергетикой на Украине, информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".