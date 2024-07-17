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Украина ведет разведку исключительно западной техникой
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Украина ведет разведку исключительно западной техникой

Алексей Чепа, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным отношениям, сообщил "Ленте.ру", что разведывательные операции на Украине полностью осуществляются при помощи западных технологий.

Его замечание было сделано в контексте недавнего инцидента, когда учебно-тренировочный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС пролетел над территориями ДНР, а также Запорожской и Харьковской областей.

Чепа выразил сожаление по поводу того, что самолет был обнаружен, но не был сбит.

Ранее поступила информация о намерении Греции передать Соединенным Штатам 32 истребителя F-16 модификации Block-30 для их модернизации и последующей передачи Украине. Кроме того, Украине обещают передать 60 устаревших F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии. Власти Украины заявляют о необходимости получения примерно 150 истребителей.

Тем не менее, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт проинформировал, что Германия не намерена поставлять Украине свои боевые самолеты.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

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