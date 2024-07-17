Алексей Чепа, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным отношениям, сообщил "Ленте.ру", что разведывательные операции на Украине полностью осуществляются при помощи западных технологий.
Его замечание было сделано в контексте недавнего инцидента, когда учебно-тренировочный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС пролетел над территориями ДНР, а также Запорожской и Харьковской областей.
Чепа выразил сожаление по поводу того, что самолет был обнаружен, но не был сбит.
Ранее поступила информация о намерении Греции передать Соединенным Штатам 32 истребителя F-16 модификации Block-30 для их модернизации и последующей передачи Украине. Кроме того, Украине обещают передать 60 устаревших F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии. Власти Украины заявляют о необходимости получения примерно 150 истребителей.
Тем не менее, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт проинформировал, что Германия не намерена поставлять Украине свои боевые самолеты.
Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
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