ВСУ не смогли бы совершить нападение на Курскую область без согласия и денежных средств Соединённых Штатов Америки. Об этом информировал экс-советник госдепартамента США Джеймс Карден в материале издаваемого Институтом Американских идей журнала The American Conservative.

В статье он заявил, что Украина была бы не в состоянии осуществить атаку без согласия и финансовой поддержки столицы Соединённых Штатов Америки. Следовательно, Джеймс Карден сделал вывод, что Штаты и европейские государства рассматриваются как соучастники данного нападения на субъект Российской Федерации.

Кроме того, экс-советник добавил, что решения президента Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского осуществить данную операцию вновь продемонстрировало столице Российской Федерации, что ей не с кем в Киеве проводить переговоры. Джеймс Карден также сообщил, что атака Вооружённых сил Украины продлит вооружённый конфликт.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service / Sgt. Mark Fayloga (the image is in the public domain)